A Napoli condizioni meteo caratterizzate dal bel tempo che ricorda l’estate. Infatti settimana si potrebbe manifestare anche in aumento della temperatura, che incrementerà le anomalie termiche presenti ormai da tempo anche in città. Quindi tanto sole a Napoli, poco vento e temperature miti per buona parte del giorno, persino caldo in alcuni pomeriggi. Sarà un clima ideale per la balneazione, ma anche per la vacanza perché si troverà in zona. A causare questa anomalia climatica e l’anticiclone africano che spinge sino la Campania masse d’aria provenienti dal Sahara.

Lunedì 24 ottobre: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 25°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 18 km/h.

Martedì 25: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 25°C. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 14 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 15 km/h.

Giovedì 27: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 25°C. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 13 km/h.

Venerdì 28: sereno. Temperatura da 16°C a 28°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Sabato 29: sereno. Temperatura da 17°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Domenica 30: quasi sereno. Temperatura da 17°C a 25°C. Vento medio 5 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Lunedì 31: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Martedì 1 novembre: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Ovest, raffica massima 14 km/h.

