A Milano di nuovo qualche addensamento nuvoloso soprattutto la notte tra sabato e domenica, con la possibilità forse di qualche pioggia sino in città. Le precipitazioni saranno più probabili nell’alta Brianza nelle Prealpi. Nei giorni successivi si avrà incertezza, con addensamenti nuvolosi passeggeri, forse qualche piovasco, ma tutto in un contesto di temperature decisamente sopra la media, soprattutto mitissimi al pomeriggio. Anche le temperature della notte saranno elevate, decisamente innaturali per questo periodo dell’anno. Anche fine mese la situazione meteo non dovrebbe cambiare.

Domenica 23 ottobre: molto nuvoloso con rovesci. Temperatura da 16°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 10 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Sud-Est, raffica massima 18 km/h.

Lunedì 24: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 17°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 18 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Est, raffica massima 37 km/h.

Martedì 25: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 16°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 6 mm di pioggia. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 21 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 16°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 21 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 3 km/h da Ovest, raffica massima 7 km/h.

Venerdì 28: nubi sparse. Temperatura da 15°C a 22°C. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 7 km/h.

Sabato 29: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 22°C. Vento medio 2 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 5 km/h.

Domenica 30: nubi sparse. Temperatura da 15°C a 21°C. Vento medio 2 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 5 km/h.

Lunedì 31: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 21°C. Vento medio 3 km/h da Sud, raffica massima 5 km/h.

