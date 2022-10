A Milano continua a essere bel tempo, anche se giovedì probabilmente si verificherà un aumento della nuvolosità, ma con varie ore del sole tra il pomeriggio e e oltre le ore del tramonto. Clima estremamente mite. Non è da escludere qualche addensamento nuvoloso più corposo con qualche pioggia di deboli intensità.

Venerdì è atteso un cambiamento del tempo, questo si manifesterà in particolare dal pomeriggio, quando si potrebbero avere rovesci di pioggia e non è da escludere anche manifestazioni temporalesche. Nella notte tra venerdì e sabato sono attese piogge copiose, forse anche con qualche temporale. In occasione di eventuali temporali si potrebbero avere anche raffiche di vento.

Di pioggia non è attesa molta, tuttavia contribuirà a ridurre l’inquinamento che attanaglia la città. Domenica le condizioni meteo saranno vicino nuvoloso, la temperatura sarà inferiore rispetto giorni precedenti, forse ci sarà qualche pioggerella. Lunedì e nei giorni successivi è atteso cielo nuvoloso, si potrebbe verificare anche in aumento della densità di foschia. Non è da escludere qualche pioggia di deboli intensità tra martedì e mercoledì.

Giovedì 20: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 4 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 21 km/h.

Venerdì 21: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 14°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 9 mm di pioggia. Vento medio 8 km/h da Est, raffica massima 29 km/h.

Sabato 22: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 15°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 14 mm di pioggia. Vento medio 6 km/h da Sud-Est, raffica massima 27 km/h.

Domenica 23: nuvoloso. Temperatura da 14°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 3 km/h da Est, raffica massima 12 km/h.

Lunedì 24: coperto. Temperatura da 17°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 3 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 6 km/h.

Martedì 25: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 17°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 3 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 8 km/h.

Mercoledì 26: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 17°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 4 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 5 km/h.

Giovedì 27: nuvoloso. Temperatura da 16°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 3 km/h da Sud, raffica massima 5 km/h.

Venerdì 28: nuvoloso. Temperatura da 17°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 20%. Vento medio 3 km/h da Sud, raffica massima 5 km/h.

