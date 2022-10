All’Aquila condizioni meteo soleggiate, temperatura molto superiore alla media di questo periodo dell’anno. Al pomeriggio si potrebbero raggiungere picchi massimi estremi che sono paragonabili a quelli di una normale stagione estiva che forse non ci sarà più. Proseguirà anche il tempo asciutto, non essendo previste piogge per tutto il periodo di previsione. La situazione potrebbe evolvere verso modesto cambiamento tra circa una settimana, ma sarà da confermare.

Mercoledì 26 ottobre: sereno. Temperatura da 11°C a 25°C. Vento medio 6 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 36 km/h.

Giovedì 27: sereno. Temperatura da 11°C a 27°C. Vento medio 6 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 33 km/h.

Venerdì 28: quasi sereno. Temperatura da 10°C a 23°C. Vento medio 3 km/h da Sud-Est, raffica massima 22 km/h.

Sabato 29: sereno. Temperatura da 8°C a 22°C. Vento medio 2 km/h da Est, raffica massima 17 km/h.

Domenica 30: sereno. Temperatura da 7°C a 22°C. Vento medio 2 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 17 km/h.

Lunedì 31: sereno. Temperatura da 8°C a 23°C. Vento medio 2 km/h da Ovest, raffica massima 15 km/h.

Martedì 1 novembre: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 22°C. Vento medio 2 km/h da Ovest, raffica massima 5 km/h.

Mercoledì 2: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 10 km/h.

Giovedì 3: molto nuvoloso. Temperatura da 9°C a 18°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 5 km/h da Ovest, raffica massima 9 km/h.

