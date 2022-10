Gran sole a Genova per quanto riguarda giovedì, con temperature massime in aumento. Nel corso della giornata di venerdì atteso un aumento della nuvolosità che potrebbe dar luogo a precipitazioni che in nottata saranno a carattere temporalesco localmente anche di forte intensità. Si avrà un rinforzo del vento. La temperatura massima venerdì è attesa in calo.

Sabato dopo la fase temporalesca si avranno parziali schiarite, il vento comincerà a diminuire di intensità. La domenica sarà sul variabile, con qualche pioggia. La tendenza per la prossima settimana vede un miglioramento deciso, temperature ancora superiori alla media, si potrebbe verificare una fase di cielo irregolarmente nuvoloso con qualche pioggia, ma in prevalenza si avranno ampie schiarite, con lunghi periodi di sole al pomeriggio.

Giovedì 20: poco nuvoloso. Temperatura da 18°C a 26°C. Vento medio 7 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 24 km/h.

Venerdì 21: molto nuvoloso con piovaschi, ventoso a tratti. Temperatura da 18°C a 22°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 8 mm di pioggia. Vento medio 14 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 50 km/h.

Sabato 22: molto nuvoloso con temporali, ventoso. Temperatura da 19°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 53 mm di pioggia. Vento medio 18 km/h da Sud, raffica massima 50 km/h.

Domenica 23: molto nuvoloso con piovaschi. Temperatura da 18°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 4 mm di pioggia. Vento medio 11 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 39 km/h.

Lunedì 24: coperto. Temperatura da 16°C a 24°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 24 km/h.

Martedì 25: molto nuvoloso con pioviggine. Temperatura da 17°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 70%, previsti circa 2 mm di pioggia. Vento medio 11 km/h da Sud-Est, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 26: molto nuvoloso con pioggia. Temperatura da 16°C a 21°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 6 mm di pioggia. Vento medio 7 km/h da Est, raffica massima 12 km/h.

Giovedì 27: nubi sparse. Temperatura da 16°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 5 km/h da Sud, raffica massima 9 km/h.

Venerdì 28: nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 5 km/h da Sud, raffica massima 8 km/h.

