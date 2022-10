A Campobasso condizioni di bel tempo con temperature molto miti. La situazione meteo non dovrebbe subire sostanziali variazioni nel corso dei successivi giorni, infatti si prevedono temperature anche in aumento, che potrebbero temporaneamente raggiungere i 25 °C al pomeriggio. Insomma, a Campobasso l’autunno non è in programma per almeno una settimana da oggi.

Giovedì 20: sereno. Temperatura da 10°C a 21°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 29 km/h.

Venerdì 21: poco nuvoloso. Temperatura da 9°C a 22°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 24 km/h.

Sabato 22: sereno, ventoso a tratti. Temperatura da 12°C a 23°C. Vento medio 12 km/h da Ovest/Sud-Ovest, raffica massima 40 km/h.

Domenica 23: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 25°C. Vento medio 8 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 32 km/h.

Lunedì 24: sereno. Temperatura da 14°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Sud, raffica massima 28 km/h.

Martedì 25: molto nuvoloso. Temperatura da 14°C a 23°C. Vento medio 9 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 12 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Sud, raffica massima 8 km/h.

Venerdì 28: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 10 km/h.

