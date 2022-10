Anche a Campobasso le condizioni meteo sono soleggiate con temperatura molto elevata per questo periodo dell’anno, addirittura in aumento tra lunedì e martedì un cambiamento meteo atteso verso venerdì 4 novembre con nubi e poi anche delle precipitazioni verso sabato. Temperatura in sensibile calo.

Domenica 30 ottobre: sereno. Temperatura da 9°C a 22°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 24 km/h.

Lunedì 31: sereno. Temperatura da 11°C a 24°C. Vento medio 4 km/h da Nord-Est, raffica massima 17 km/h.

Martedì 1 novembre: sereno. Temperatura da 11°C a 25°C. Vento medio 5 km/h da Sud, raffica massima 18 km/h.

Mercoledì 2: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 23°C. Vento medio 4 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 17 km/h.

Giovedì 3: quasi sereno. Temperatura da 8°C a 21°C. Vento medio 5 km/h da Sud, raffica massima 21 km/h.

Venerdì 4: nuvoloso, ventoso. Temperatura da 9°C a 16°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 20 km/h da Sud-Ovest, raffica massima 43 km/h.

Sabato 5: molto nuvoloso con pioggia, ventoso. Temperatura da 5°C a 8°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 13 mm di pioggia. Vento medio 18 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 42 km/h.

Domenica 6: quasi sereno. Temperatura da 4°C a 13°C. Possibilità di precipitazioni 60%. Vento medio 9 km/h da Nord, raffica massima 22 km/h.

Lunedì 7: nuvoloso. Temperatura da 6°C a 15°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

