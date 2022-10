Cagliari avrà ancora bel tempo e temperature elevate, un po’ meno rispetto alle zone interne della Sardegna dove valori raggiungono i 30 °C egli superano pure. La Sardegna e Cagliari stanno vivendo altre giornate dal meteo estivo, di quella stagione che non c’è più perché diventata estremamente rovente anche da queste parti. Il clima sarà ideale per la balneazione, ma anche per trascorrere molte ore alla riaperta. Di autunno a Cagliari non ci sarà proprio l’ombra, inoltre, non sono tese piogge per tutto il periodo di previsione.

Domenica 23 ottobre: quasi sereno. Temperatura da 19°C a 26°C. Vento medio 11 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 29 km/h.

Lunedì 24: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 27°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 19 km/h.

Martedì 25: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 27°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 21 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Sud, raffica massima 23 km/h.

Giovedì 27: nubi sparse. Temperatura da 17°C a 26°C. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 17 km/h.

Venerdì 28: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 25°C. Vento medio 8 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 20 km/h.

Sabato 29: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 25°C. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 18 km/h.

Domenica 30: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 16 km/h.

Lunedì 31: nubi sparse. Temperatura da 16°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 17 km/h.

