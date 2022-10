A Cagliari condizioni meteo soleggiate per tutto il periodo di previsione, con temperature molto elevate. Sembrerà estate per molti giorni ancora. Probabilmente la riduzione di intensità dell’alta pressione e dal flusso d’aria calda proveniente dall’africa, vedranno una riduzione delle temperature massime ad inizio della prossima settimana, ma l’eccesso termico non sembra finire.

Mercoledì 26 ottobre: sereno. Temperatura da 15°C a 28°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 21 km/h.

Giovedì 27: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 27°C. Vento medio 5 km/h da Sud, raffica massima 16 km/h.

Venerdì 28: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Sud, raffica massima 20 km/h.

Sabato 29: quasi sereno. Temperatura da 14°C a 25°C. Vento medio 8 km/h da Sud, raffica massima 29 km/h.

Domenica 30: quasi sereno. Temperatura da 14°C a 26°C. Vento medio 8 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 29 km/h.

Lunedì 31: nuvoloso. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 8 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 18 km/h.

Martedì 1 novembre: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 18 km/h.

Mercoledì 2: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 18 km/h.

Giovedì 3: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 15°C a 25°C. Vento medio 18 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 38 km/h.

