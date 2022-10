A Cagliari condizioni meteo soleggiate temperature molto elevate. In settimana si potrebbe verificare in città un aumento della nuvolosità per il transito di fronti perturbati, ma la possibilità di pioggia, quanto pare, in città appare essere piuttosto scarsa, se non relegata sporadici temporali passeggeri. La temperatura non dovrebbe subire sostanziali variazioni per tutta la settimana, mentre si avrà un aumento della ventilazione.

Domenica 30 ottobre: quasi sereno. Temperatura da 14°C a 25°C. Vento medio 8 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 30 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 12°C a 24°C. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 23 km/h.

Martedì 1 novembre: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 25°C. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 21 km/h.

Mercoledì 2: quasi sereno. Temperatura da 14°C a 25°C. Vento medio 7 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 22 km/h.

Giovedì 3: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 8 km/h da Sud/Sud-Est, raffica massima 24 km/h.

Venerdì 4: nubi sparse, ventoso. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 25 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 52 km/h.

Sabato 5: nuvoloso, molto ventoso. Temperatura da 15°C a 21°C. Vento medio 31 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 52 km/h.

Domenica 6: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 13 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 25 km/h.

Lunedì 7: poco nuvoloso, ventoso. Temperatura da 15°C a 25°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 17 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 40 km/h.

