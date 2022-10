A Bologna condizioni meteo soleggiate, qualche addensamento nuvoloso sarà passeggero. In periferia si potrebbe verificare qualche banco di nebbia, di città forse un po’ di foschia. Le temperature saranno sensibilmente sopra la media, con valori ben oltre 20 °C di giorno. Temperature elevate anche di notte, senz’altro sopra la media. Di autunno Bologna non ci sarà proprio l’ombra, e non sono attese neanche piogge per tutto il periodo di previsione. L’anticiclone africano continuerà ad attanagliare Emilia-Romagna, dove mancheranno le precipitazioni che sono tipiche di questo periodo dell’anno.

Domenica 23 ottobre: nubi sparse. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 2 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 14 km/h.

Lunedì 24: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Nord-Ovest, raffica massima 26 km/h.

Martedì 25: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 19 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 23°C. Vento medio 4 km/h da Nord, raffica massima 16 km/h.

Giovedì 27: nuvoloso. Temperatura da 15°C a 24°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 10 km/h.

Venerdì 28: nubi sparse. Temperatura da 14°C a 24°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

Sabato 29: sereno. Temperatura da 14°C a 24°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

Domenica 30: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 22°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Previsioni meteo aggiornate 24/24 per BOLOGNA ». Il meteo attuale a BOLOGNA e dintorni »

VAI AL METEO DEI CAPOLUOGHI



Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Roma, Torino, Trento, Trieste, Venezia