A Bologna condizioni meteo estremamente anomale, con temperature elevate per questo periodo dell’anno. Peraltro, per molti giorni ancora non sono attese sostanziali variazioni della temperatura, che al pomeriggio sarà molto mite, mostrando valori però inferiori, forse più consoni alla stagione, ma ancora sopra la media, nelle ore notturne. Si potrebbe verificare qualche formazione nebbiosa a ridosso dell’alba il primissimo mattino, ma i pomeriggi saranno soleggiati. Niente autunno a Bologna per ora, e soprattutto niente pioggia all’orizzonte. Il deficit pluviometrico maturato questo 2022 non sembra avere fine. La responsabilità continuo essere quella di un fortissimo anticiclone africano.

Lunedì 24 ottobre: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 16°C a 26°C. Vento medio 9 km/h da Sud/Sud-Ovest, raffica massima 40 km/h.

Martedì 25: nubi sparse. Temperatura da 17°C a 25°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 29 km/h.

Mercoledì 26: nubi sparse. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 4 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 15 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 23°C. Vento medio 4 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 15 km/h.

Venerdì 28: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 24°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

Sabato 29: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

Domenica 30: poco nuvoloso. Temperatura da 13°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Lunedì 31: quasi sereno. Temperatura da 12°C a 22°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 10 km/h.

Martedì 1 novembre: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Nord, raffica massima 12 km/h.

