Anche Bari, come tutta Italia sarà con temperature ben oltre la media. Il cielo sarà prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Soprattutto nella prima parte del periodo farà caldo, poi probabilmente il vento del mare abbasserà la temperatura massima, ma ciò sarà da vedere nei prossimi giorni, con gli ultimi aggiornamenti. Per tutto il periodo di previsione non sono attese piogge su Bari, come abbiamo detto ci sarà bel tempo, il tutto derivante dall’intrusione di masse d’aria molto calde e asciutte provenienti dal Nordafrica, in particolare dal Sahara, derivanti dall’anomala posizione dell’anticiclone africano.

Lunedì 24 ottobre: sereno. Temperatura da 15°C a 27°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 15 km/h.

Martedì 25: sereno. Temperatura da 15°C a 26°C. Vento medio 6 km/h da Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

Mercoledì 26: sereno. Temperatura da 16°C a 25°C. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 23 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 24°C. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 21 km/h.

Venerdì 28: quasi sereno. Temperatura da 17°C a 23°C. Vento medio 11 km/h da Nord, raffica massima 21 km/h.

Sabato 29: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 10 km/h da Nord, raffica massima 16 km/h.

Domenica 30: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

Lunedì 31: sereno. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 13 km/h.

Martedì 1 novembre: sereno. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Nord, raffica massima 10 km/h.

