Condizioni meteo ad Aosta piuttosto buone. Non è da escludere qualche addensamento nuvoloso tra domenica e lunedì. Già da martedì si verificheranno condizioni meteo migliori, con pomeriggio soleggiato. Per tutto il periodo di previsione seguirà bel tempo, con cielo sereno poco nuvoloso, anche se non mancheranno addensamenti nuvolosi temporanei. La ventilazione sarà debole, i pomeriggi molto miti, taluni mitissimi. Anche sulla città di Aosta non sono previste precipitazioni degne di nota, e l’autunno anche qui sembrerà essere estremamente lontano.

Domenica 23 ottobre: nubi sparse. Temperatura da 9°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 3 km/h da Nord-Est, raffica massima 26 km/h.

Lunedì 24: nuvoloso con rovesci. Temperatura da 10°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 90%, previsti circa 1 mm di pioggia. Vento medio 3 km/h da Nord, raffica massima 37 km/h.

Martedì 25: nuvoloso. Temperatura da 10°C a 20°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 2 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 31 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 10°C a 19°C. Possibilità di precipitazioni 40%. Vento medio 2 km/h da Est, raffica massima 29 km/h.

Giovedì 27: quasi sereno. Temperatura da 13°C a 25°C. Possibilità di precipitazioni 20%. Vento medio 2 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 21 km/h.

Venerdì 28: molto nuvoloso. Temperatura da 13°C a 22°C. Vento medio 2 km/h da Est, raffica massima 5 km/h.

Sabato 29: nubi sparse. Temperatura da 12°C a 25°C. Vento medio 2 km/h da Ovest, raffica massima 5 km/h.

Domenica 30: molto nuvoloso. Temperatura da 13°C a 25°C. Vento medio 4 km/h da Ovest, raffica massima 8 km/h.

Lunedì 31: nuvoloso. Temperatura da 12°C a 24°C. Possibilità di precipitazioni 70%. Vento medio 6 km/h da Ovest/Nord-Ovest, raffica massima 12 km/h.

