Ancona condizioni meteo soleggiate, temperature sensibilmente sopra la media. Per tutto il periodo di previsione non sono attese piogge, le condizioni atmosferiche saranno caratterizzate dalla persistenza dell’anticiclone nordafricano, che peraltro attenuerà anche l’umidità. Insomma, anche su Ancona avremo condizioni ideali per stare alla riaperta per chi potrà, ma non solo, non sarà neppure spiacevole andare al mare e forse fare qualche bagno prima dell’inverno

Domenica 23 ottobre: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 25°C. Vento medio 8 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 19 km/h.

Lunedì 24: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 24°C. Vento medio 8 km/h da Sud-Est, raffica massima 19 km/h.

Martedì 25: sereno. Temperatura da 16°C a 24°C. Vento medio 6 km/h da Est/Sud-Est, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 26: poco nuvoloso. Temperatura da 16°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 22 km/h.

Giovedì 27: nubi sparse. Temperatura da 16°C a 23°C. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 20 km/h.

Venerdì 28: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Sabato 29: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 9 km/h.

Domenica 30: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 8 km/h.

Lunedì 31: sereno. Temperatura da 14°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Est, raffica massima 18 km/h.

