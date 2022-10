L’evoluzione meteo su Ancona sarà caratterizzata ancora da una situazione estremamente anomala, con l’anticiclone africano che per tutto il periodo di previsione garantirà bel tempo, e soprattutto temperature elevate, ben oltre le medie tipiche del periodo. Non sono neanche in prospettiva previste piogge. Insomma, tutto il periodo sarà caratterizzato dal non autunno, una sorta di estate tardiva che ormai sta mostrando caratteristiche eccezionali.

Lunedì 24 ottobre: poco nuvoloso. Temperatura da 17°C a 25°C. Vento medio 8 km/h da Sud-Est, raffica massima 18 km/h.

Martedì 25: quasi sereno. Temperatura da 16°C a 25°C. Vento medio 5 km/h da Est, raffica massima 17 km/h.

Mercoledì 26: quasi sereno. Temperatura da 17°C a 23°C. Possibilità di precipitazioni 10%. Vento medio 5 km/h da Nord, raffica massima 15 km/h.

Giovedì 27: poco nuvoloso. Temperatura da 15°C a 23°C. Vento medio 6 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Venerdì 28: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 22°C. Vento medio 9 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 18 km/h.

Sabato 29: quasi sereno. Temperatura da 15°C a 22°C. Vento medio 8 km/h da Nord/Nord-Ovest, raffica massima 16 km/h.

Domenica 30: quasi sereno. Temperatura da 14°C a 22°C. Vento medio 8 km/h da Nord, raffica massima 14 km/h.

Lunedì 31: poco nuvoloso. Temperatura da 14°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Est/Nord-Est, raffica massima 16 km/h.

Martedì 1 novembre: quasi sereno. Temperatura da 14°C a 22°C. Vento medio 7 km/h da Nord/Nord-Est, raffica massima 14 km/h.

