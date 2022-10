Negli Stati Uniti, e in molti altri Paesi, il 31 ottobre è un giorno in cui molte persone si vestono con costumi paurosi, vanno di porta in porta a chiedere dolcetti e cercano di spaventare amici e vicini. Questo evento si chiama Halloween. È anche chiamato Samhain o All Hallows’ Eve. Sono tutte tradizioni legate alle antiche tradizioni celtiche, ma nel corso del tempo e delle diverse culture sono cambiate parecchio. Diamo un’occhiata alla storia di questo spettrale periodo dell’anno!

Che cos’è Halloween?

Halloween è una festa che si celebra ogni anno il 31 ottobre. In questa giornata, le persone si travestono in abiti da strega, fantasma o altri personaggi spaventosi e vanno di porta in porta a chiedere dolciumi agli altri. Questa tradizione è particolarmente forte negli Stati Uniti, ma sta diventando sempre più popolare anche in altri paesi, Italia compresa, specie tra i giovani e bambini.

Origine di Halloween

Halloween ha origini antiche e si pensa che sia nato dalla festa celtica di Samhain. Durante questa festa, i Celti credevano che le porte tra il mondo dei vivi e quello dei morti si aprissero, permettendo agli spiriti di passare nel mondo dei vivi. Per celebrare Samhain, i Celti accendevano grandi falò e si mascheravano con pelli di animali per spaventare gli spiriti maligni.

Storia delle tradizioni di Halloween

Halloween è una festa che si celebra principalmente in America, ma storicamente ha origini in Europa. La tradizione più antica associata a questa festività è la celtica Samhain, che veniva celebrata dagli antichi popoli celti alla fine dell’estate. In seguito, questa tradizione si è diffusa nel Regno Unito e negli Stati Uniti, dove ha assunto le forme moderne che tutti conosciamo oggi. Una delle caratteristiche principali di Halloween è l’usanza di travestirsi da mostri e fantasmi. Questa tradizione risale all’antichità, quando gli abitanti della Britannia credevano che durante la notte di Samhain i morti potessero tornare dall’aldilà per far visita ai vivi.

Perché la gente festeggia Halloween?

Originariamente, la gente festeggiava Halloween per commemorare i morti. Tuttavia, con il tempo, la celebrazione si è trasformata in un evento più leggero e gioioso. Oggi, molte persone festeggiano Halloween per divertirsi e passare del tempo con gli amici. Inoltre, molti approfittano dell’occasione per fare qualche scherzo o raccontare delle storie spaventose.

Come funziona Halloween?

Halloween è una festa che si tiene la sera del 31 ottobre. La gente si maschera e fa dolci per i bambini. In alcune zone della città, come Hollywood, in questo periodo vengono organizzati eventi speciali.

Perché ci si veste per Halloween?

La gente si veste per Halloween perché è una tradizione. Da quando è nata la tradizione di Halloween, la gente ha sempre indossato costumi. I costumi erano solitamente degli animali o dei mostri, e la gente credeva che questo li avrebbe protetti dai demoni e dagli spiriti cattivi. Oggi, i costumi sono ancora molto popolari, ma non sono più così spaventosi come una volta. Molta gente sceglie di vestirsi come i personaggi della televisione o della cultura popolare.

L’importanza di appendere decorazioni per Halloween

In passato, le persone credevano che gli spiriti vagabondassero sulla Terra durante la notte del 31 ottobre e, per proteggersi, appendevano della paglia e altre decorazioni alle porte e alle finestre delle loro case. I bambini poi andavano da casa in casa chiedendo “dolcetto o scherzetto” e se avessero ricevuto un dolcetto, allora avrebbero lasciato uno scherzo in cambio. Oggigiorno, molte delle tradizioni di Halloween sono simili a quelle di molti altri paesi occidentali come l’America e il Regno Unito, ma la gente continua a festeggiarla perché è un modo divertente.

Conclusione

In Italia, la festa è meno diffusa rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti, Inghilterra o il Canada, ma negli ultimi anni sta diventando molto popolare. Halloween ormai è una festa che offre alle persone l’opportunità di vestirsi in costume e divertirsi, e assume similitudini con il Carnevale, anche se prevale in Halloween si cerca di spaventare amici e vicini di casa.