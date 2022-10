Per molti, la parola “Siberia” evoca immagini di foreste ghiacciate, paesaggi innevati e villaggi isolati e non toccati dalla civiltà moderna. Tuttavia, gran parte di ciò che sappiamo della Siberia è il risultato del discorso colonialista, soprattutto da parte di Mosca. Oggi, questa enorme regione, che si estende dal Nord Europa all’Estremo Oriente, ospita diversi milioni di persone che reinventano continuamente la propria identità e ridefiniscono il proprio futuro. Questo articolo fa luce su alcuni fatti meno noti della Siberia. Dalla pastorizia delle renne al commercio di pellicce e all’estrazione dell’oro, il legname con le sue immense foreste, l’estrazione di idrocarburi fossili, come il gas ed il petrolio.

La Siberia non è solo freddo e gelo per molti mesi all’anno.

L’immensità

La Siberia ha un territorio sterminato che, ospita un’elevata percentuale delle riserve d’acqua dolce del mondo. È la patria di oltre una decina specie selvatiche di alci e il vasto territorio contiene quasi un quinto delle riserve minerarie accertate al mondo. L’oro è stato scoperto nella regione già nel 27.000 a.C. ed è stato estratto ininterrottamente fino al XX secolo. Immensi sono i giacimenti di argento, e poi altri materiali indispensabili per nuove tecnologie. Più di 300.000 persone risiedono in 9 città dove non è permesso costruire, tra queste c’è anche la città più a nord della Terra, Norilsk. In Siberia vivono circa 35 milioni di abitanti in una superficie di 13 100 000 km² che costituisce l’Asia settentrionale.

L’allevamento delle renne è stato parte integrante della vita per centinaia di anni in Siberia. Oggi rimane una tradizione culturale importante per molte persone che vivono qui. Gli allevatori di renne sono noti come “Nomadi del Ghiaccio”, perché spesso si spostano con le loro greggi in cerca di nuovi pascoli. La carne e il latte di renna sono importanti fonti di nutrimento, mentre le pelli e i peli vengono utilizzati per fare coperte, vestiti e altri oggetti utili.

Ci vogliono circa cinque, dieci giorni a seconda della stagione per andare da Mosca a Vladivostok su strada. La maggior parte delle strade non sono asfaltate e sono percorribili solo nei mesi estivi.

Patrimonio dell’UNESCO

In Siberia ci sono attualmente sei siti Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.