Nonostante sia ancora tutto frutto delle carte meteorologiche di previsione, ad oggi possiamo finalmente parlare di un possibile ritorno ad un contesto meteo climatico più consono alla stagione in corso.

Al momento sul nostro Paese pesa come un macigno la presenza di un vasto campo di alta pressione che continua ad essere alimentato dai venti molto caldi in risalita dal cuore del continente africano. Non stiamo vivendo infatti solo una fase di generale stabilità atmosferica, ma anche di contesti climatici ancora da piena estate specialmente al Sud e sulle due isole Maggiori.

Ora la nostra attenzione si concentra invece su quanto potrà accadere nei prossimi giorni. Intanto fino a i primissimi del nuovo mese di Novembre e dunque nel lungo ponti di Ognissanti, il meteo proseguirà nella sua totale e calda staticità permettendosi un unica distrazione a carico delle aree di pianura del Nord e delle valli interne del Centro dove si potranno formare, nottetempo e nelle ore prossime all’alba, fitti banchi di nebbia.

Da Domenica tuttavia, l’anticiclone africano inizierà a perdere di energia anche se gli effetti riguarderanno il solo aspetto termico. Tradotto in soldoni le temperature inizieranno a perdere qualche punticino specialmente al Sud.

Ma questo sarà il primo segnale che qualcosa andrà cambiando nella circolazione generale atmosferica. Se le prime menzionate carte di previsione ci daranno ulteriori conferme, ecco che tra Mercoledì 2 e soprattutto da Giovedì 3 il bel tempo subirà un generale deterioramento per effetto di un freddo vortice ciclonico in discesa dalle terre più settentrionali del vecchio continente.

Si interromperà così questa lunga ed eccezionale fase di caldo bel tempo pronta a lasciare spazio ad un contesto atmosferico sicuramente più di stampo autunnale con il ritorno della pioggia, del Vento e delle temperature nettamente più vicine ai nostri soliti standard del periodo.

Resterà però da capire se questo presunto peggioramento sarà solo una chimera o se aprirà finalmente la strada al vero Autunno. Restate con noi per scoprirlo.