Lo avevamo sottolineato parecchie volte, ma ormai della siccità non interessi a molti. E si, abbiamo visto piovere a tratti, or ora fa caldo e ci si lamenta, ma di acqua ce ne è davvero poca in Italia. Ci sono vari bacini artificiali di raccolta in ottimo stato, ma i fiumi, salvo qualche eccezione sono in secca, hanno una portata ridottissima.

Il fiume Poi è un emblema di quella parte dell’Italia con la maggiore agricoltura intensiva, dell’area d’Italia più popolata, della rappresentazione dello stato di salute delle montagne che sono attorno, dalle Alpi all’Appennino, entrambi in deficit idrico.

Alla fine l’acqua non c’è mancata perché sono state imposte ferree riduzioni del suo utilizzo, criticate da tantissimi, argomento politicizzato, ma che alla luce dei fatti hanno garantito un’erogazione della preziosa risorsa nelle nostre case, annosi problemi permettendo per alcune località italiane.