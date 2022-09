Il video mostra gli effetti iniziali degli allagamenti che si sono verificati nelle Marche durante la notte, dovuti a precipitazioni torrenziali, generati da un temporale auto-rigenerante proveniente da ovest. E l’anomalia riguarda proprio questo, in quanto si è abbattuto un temporale notturno in zone interne, e non marittime, con correnti occidentali. Fenomeno inedito nelle Marche di così grave entità, per un temporale che non proveniente dall’adriatico. Nubifragi poderosi si sono avuti anche in altre aree come la vicina Umbria.