Il video ci mostra la piena del fiume Misa che scorre in città. C’è stata inizialmente polemica per i tronchi di albero che si sono ammassati in vari punti. Ma dopo che stamattina si è vista la situazione globalmente, l’evento atmosferico e i danni causati stati ampiamente definiti imprevedibili. Come già descritto, nell’interno sono caduti sino a 400 millimetri di pioggia in circa due ore, e l’eccessiva quantità d’acqua ha immediatamente generato fiumi di fango che scorrevano ovunque, trascinando via auto e poi sradicando alberi rami e quant’altro trovassero per la via.