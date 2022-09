Saint-Malo, in Bretagna, è la località abitata investita dalle onde più alte d’Europa. Questi giorni i forti venti hanno inferto onde altre fino a 13 m. Le case sulla costa sono costruite come un doppio muro rinforzato, e le finestre esposte alla costa hanno 4 strati di vetro. Le immagini sono suggestive, e sarebbero preoccupanti se non si fosse preparati a ricevere le frequenti onde di tempesta che vengono dall’Oceano Atlantico.