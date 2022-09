La stagione degli uragani nell’Oceano Atlantico è iniziata. Questa immagine, acquisita da uno dei satelliti Copernicus Sentinel-3 il 4 settembre alle 13:04 UTC, mostra l’ uragano Danielle a 3.000 km a ovest della costa del Portogallo.

Si è formato in posizione anomala, a circa 38° di latitudine nord, e ora si sta dirigendo verso l’Europa dove è probabile che arrivi come depressione tropicale. Oltre alla sua posizione, Danielle ha un’altra particolarità. È stato nominato dal National Hurricane Center degli Stati Uniti il ​​2 settembre, 21 giorni dopo il giorno medio in cui viene nominato il primo uragano nell’Oceano Atlantico. Pertanto, agosto 2022 è stato il primo agosto in 25 anni senza una sola tempesta denominata nell’Oceano Atlantico.