Abbiamo voluto farci un’idea dell’evoluzione meteo climatica considerando vari fattori della circolazione atmosferica, questo per comprendere come mai prevale un rilevante caos in ambito previsionale per ottobre, ma nelle proiezioni invernali.

Ottobre dovrebbe portare delle precipitazioni abbastanza buone in Italia, ma alcune aree, soprattutto quelle che stanno patendo da mesi un deficit pluviometrico, potrebbero patire di scarse piogge, probabilmente sino a novembre. Ciò vuol dire che laddove non piove abbondantemente da tempo continueranno il deficit pluviometrico è la siccità.

Ovviamente ciascuno di voi vedrà che tempo succede nella sua località, e se avuto diversi temporali, forse riterrete il nostro articolo fuori luogo. Ma noi scriviamo ragionando e considerando l’Italia intera. Diamo parecchia attenzione ai focus meteo per quelle aree geografiche che saranno obiettivo di eventuali ondate di maltempo, di caldo, di eventi meteo sostanzialmente straordinari.

Tutto ciò per evidenziare i perché ci sarà quel tipo di tempo.

Ora come ora aspettiamo la pioggia, quella copiosa dell’autunno associata a perturbazioni oceaniche. Ma per ottobre la maggior probabilità di pioggia deriverà da sistemi nuvolosi, quasi totalmente a carattere temporalesco che si svilupperanno del Mar Mediterraneo. Cioè una costante di questi tempi, una sorta di linea di tendenza che abbiamo visto anche varie delle scorse stagioni autunnali.

Ma per ottobre, e già succede a settembre, la tendenza è quella per avere precipitazioni derivanti da eventuali intemperie che si formeranno nel Mar Mediterraneo. Questa condizione atmosferica potrebbe prolungarsi persino alla stagione invernale, se non addirittura accentuarsi a causa di forti contrasti tra diversissime masse d’aria.

E questo ottobre avrebbe dovuto piovere copiosamente e diffusamente, ma la sensazione che abbiamo e che non succederà niente di questo.

Abbiamo consultato il Centro Meteo Europeo e quello americano, ed entrambi danno tale linea di tendenza, accrescendo l’anomalia di precipitazioni in surplus nelle aree marine. Questo depone alla possibilità di gran pioggia, ben più della media, sul mare rispetto le terre emerse.

Ma per capire meglio che cosa succederà ad ottobre dobbiamo anche osservare l’Europa intera, e quello che emerge e che Isole Britanniche, la Francia, la Spagna e l’Europa centrale avranno un deficit pluviometrico, ciò ci porta a individuare una riduzione decisa dal transito delle perturbazioni oceaniche rispetto alla media.

Ma ancora, nel mese di ottobre prevarranno temperature sopra la norma, probabilmente non eccessivamente, ma al momento su questo sarà necessario andare cauti.

Nel 2001, l’ottobre fu un mese anomalo, dove le precipitazioni furono dettate dalle formazioni nuvolose mediterranee. La temperatura durante gli eventi di scirocco superò abbondantemente 30 °C tra il Sud Italia, la Sicilia e la Sardegna. Fece caldo. La calura raggiunse anche il Centro Italia, e le anomalie della temperatura il Nord.

Ma ora rispetto 2001 viviamo un maggior cambiamento del clima, e gli eccessi meteo possono essere molto maggiori. Quindi anche la prosecuzione per alcune aree del deficit pluviometrico e quindi della siccità, in altre piogge torrenziali e alluvioni lampo.