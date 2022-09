Ormai ogniqualvolta transita una perturbazione o una massa d’aria instabile sull’Italia, si parla di fenomeni di forte intensità, che peraltro si realizzano talvolta anche ben più diffusi e violenti di quanto erano stati previsti.

Gli scorsi giorni abbiamo avuto nubifragi importanti, accumuli di pioggia notevoli. E poi continua ad esserci una estrema irregolarità nella distribuzione delle piogge in Italia, che lasciano a secco, o quasi, gran parte dell’Italia nordoccidentale, mentre piogge eccezionali si verificano in altre. Tra queste spicca sicuramente Napoli che ha sperimentato per settembre precipitazioni talmente eccezionali che potrebbero essere considerate record per questo mese.

Ma ora ecco che arriva da subito una nuova perturbazione, i primi violenti temporali si vedono nel settore occidentali italiano, ma soprattutto nei mari. Da tempo si parla di un’ondata di calore marino, questa non si è al momento attenuata, conservando valori che sono decisamente superiore alla media di questo periodo dell’anno. D’altronde, come varie ricerche hanno stabilito, la temperatura del mare si è riscaldata non solo nell’immediata superficie, ma anche in eccezionale profondità, si parla fin sino ai 100 metri sotto il livello marino.

Ciò significa che parecchio calore del mare verrà rilasciato anche nei prossimi mesi, accentuando gli effetti di tutte le perturbazioni che transiteranno nei nostri mari. Il dilemma che rimane e che cosa succederà al Nord-Ovest, dove però una apertura alle precipitazioni sopra la media viene prospettata tra ottobre e dicembre. Ma si tratta di previsioni stagionali tutta da confermare.

La burrasca che sta raggiungendo l’Italia provocherà altri nubifragi, e talvolta anche degli allagamenti importanti con lo straripamento di corsi d’acqua. In alcune zone si potrebbero verificare anche pesanti grandinate.

La neve cade sull’arco alpino oltre 2000-2200 metri sul settore più occidentale, e in Val d’Aosta vengono segnalate persino delle tempeste di neve con accumuli anche i 70 cm a quota 3000 metri. Ma il maltempo proseguirà e altra neve cadrà sui ghiacciai fortemente segnati durante l’estate dal caldo rovente africano.

La nuova perturbazione aumenterà sensibilmente il moto ondoso per effetto del forte vento, quindi non avremo solo pioggia. Staremo a vedere anche eventuali avvisi meteo che saranno disposti dagli Enti (in alcune regioni già diffusi da ieri) competenti. Nelle Isole Baleari è stato diffuso un avviso meteo di massimo livello per la burrasca in arrivo. Quell’area è spesso procreatrice di forti ondate di maltempo che si trasferiscono nei nostri mari.

Come abbiamo detto, ad ogni peggioramento si manifestano condizioni meteo estreme, ma non tutta Italia ne viene e sarà coinvolta: in alcune aree soffieranno correnti dalle zone interne e si manifesterà solo della scarsa nuvolosità con anche schiarite, e senza precipitazioni, o semmai molto irrisorie, peraltro anche con aumento della temperatura.