Si sta per concludere un periodo contrassegnato da un contesto praticamente autunnale, non tanto sul fronte termico, ma soprattutto su quello meteorologico. Piogge, temporali, grandinate e pure la neve in alta montagna, sono stati i protagonisti di questi giorni anche se non per tutti. Alcune regioni d’Italia infatti hanno vissuto scenari meno turbolenti come ad esempio alcune aree del Nord specie il settore occidentali e anche tante regioni del Sud.

Ora però le cose stanno per cambiare in quanto dopo circa due settimane d’assenza ecco che le alte pressioni tornano a mettersi in movimento verso il bacino del Mediterraneo pronte a prometterci un ritorno della stabilità atmosferica e con temperature in generale rialzo.

Il mese di Ottobre dunque, per la precisione ad iniziare dalla prossima Domenica 2, sarà caratterizzato da un doppio anticiclone. Da una parte quello Azzorre che muoverà il suo baricentro verso il nostro Paese richiamando al tempo stesso correnti d’aria calda in risalita dal Nord Africa.

A conti fatti avremo così due ingerenze anticicloniche pronte a garantirci alcuni giorni di tempo stabile, soleggiato e visto l’arrivo di venti più caldi dalle terre sahariane, anche nuovamente miti con temperature massime destinate a salire sopra la media climatologica del periodo.

Ad inizio settimana ci sarà ancora qualche timida incertezza sul lato adriatico dovuta ad un effimero afflusso d’aria fresca pilotata da un vortice ciclonico diretto verso le vicine terre dei Balcani. Per il resto sarà tutto sole almeno fino a metà della settimana.

Attenzione come detto anche al clima che si farà davvero molto mite per il periodo, forse troppo! Basti pensare che su alcuni angoli del Sud e sulle due Isole Maggiori, i termometri potranno salire fino a toccare punte oltre i 28°C. A conti fatti sembrerà di tornare in Estate. Anche sul resto del Paese però le colonnine di mercurio faranno un bel balzo in avanti ed il contesto autunnale di questi giorni sembrerà un lontano ricordo.

Non va comunque dimenticato che non siamo più nei mesi di Luglio ed Agosto, quando le alte pressioni riescono senza ostacoli ad invadere con decisione e fermezza tutta l’area del Mediterraneo. Nei mesi di Settembre e ancor di più in Ottobre, gli anticicloni hanno solitamente vita breve sotto la pressione delle ingerenze nord atlantiche.

Sarà proprio un vortice ciclonico in arrivo dall’Atlantico a spegnere gli ardori di questo doppio anticiclone che si vedrà probabilmente costretto a scindersi nuovamente in due parti. Quello delle Azzorre se ne tornerà in pieno Atlantico, mentre la parte di matrice africana scenderà verso le sue terre di origine.

Detto ciò pare evidente, se tutto verrà confermato, che entro la fine della prima settimana di Ottobre il tempo sarà nuovamente destinato a peggiorare con anche un fisiologico ed ovvio ritorno a temperature più fresche.