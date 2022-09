METEO SINO AL 22 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il caldo eccessivo è purtroppo all’origine di fenomeni meteo estremi, come nubifragi e alluvioni. L’Italia è infatti sede di contrasti marcati fra aria caldo afro mediterranea e spifferi d’aria più fresca atlantica, da cui si origina l’instabilità. Nel momento in cui i temporali autorigeneranti stazionano sullo stesso posto per ore, si possono verificare disastri e tragedie come accaduto sulle Marche.

Ora il caldo afro mediterraneo sta per essere spazzato via da un’incursione d’aria fredda in discesa dalla Scandinavia, che nel weekend si riverserà su tutta Italia causando un crollo delle temperature fin sulle regioni meridionali. L’estate terminerà in modo brusco, cedendo il passo ad un’atmosfera più autunnale, rafforzata dall’arrivo della prima neve sulle Alpi e sulle cime appenniniche.

Ci sarà di nuovo ulteriore maltempo purtroppo con fenomeni anche violenti, fra i quali locali nubifragi e grandine. Una volta che entrerà in pieno l’aria fredda i contrasti si affievoliranno e quindi le precipitazioni intense si smorzeranno. La giornata domenicale, dopo il passaggio del fronte, vedrà il ritorno di prevalente bel tempo su gran parte d’Italia.

Ci attendiamo condizioni stabili anche nei primi giorni della prossima settimana. Nonostante il sole, il contesto sarà di fatto autunnale per l’ulteriore afflusso di correnti fresche settentrionali. Un nuovo impulso freddo ed instabile potrebbe coinvolgere parte del Centro-Sud proprio nei giorni dell’equinozio d’Autunno.

NEL DETTAGLIO

Sabato 17 Settembre: al Nord maltempo mattutino tra Nord-Est ed est Lombardia, con precipitazioni anche abbondanti e localmente temporalesche. In giornata migliora da nord. Sul Centro Italia nuove precipitazioni anche intense fin dal primo mattino su Toscana, Umbria e nord Marche, poi in estensione verso sud a coinvolgere interno del Lazio ed Abruzzo. Neve attorno ai 1600 metri sui confini alpini orientali e attorno ai 2000 metri sulle cime appenniniche settentrionali, ma localmente più in basso. Al Sud ancora rovesci tra Campania e Calabria tirrenica.

Domenica 18 Settembre: il sole riconquisterà tutta Italia, a parte addensamenti più compatti sul basso versante adriatico e sulle Alpi confinali, con locali precipitazioni su queste ultime. Clima autunnale, con temperature in ulteriore calo soprattutto al Sud. L’aria si farà ovunque pungente al primo mattino.

Lunedì 19 Settembre: permangono condizioni soleggiate, a parte annuvolamenti irregolari tra Levante Ligure e Toscana dove sarà possibile qualche piovasco.

Ulteriori tendenze meteo: un nuovo impulso freddo dai Balcani giungerà alla fine di martedì sull’Adriatico, rinnovando poi una certa instabilità al Centro-Sud tra mercoledì e giovedì. Più asciutto al Nord, salvo precipitazioni a ridosso delle aree alpine del Nord-Ovest.