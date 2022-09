METEO SINO AL 13 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Cambia di nuovo il meteo sull’Italia, a causa del parziale cedimento dell’anticiclone africano. Il peggioramento è innescato dall’intrusione di correnti più fresche ed instabili di matrice oceanica, convogliate da un profondo vortice di bassa pressione sul Regno Unito. La circolazione ciclonica tenderà ad avanzare lentamente verso l’Europa Centrale.

Non mancano temporali anche violenti, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca d’origine atlantica. Il guasto meteo si limita a coinvolgere il Nord e parte del Centro Italia, in quanto l’anticiclone africano si ostinerà a proteggere le regioni meridionali. Avremo quindi un’Italia spaccata in due per il resto della settimana.

La colonnina di mercurio calerà al Centro-Nord, mentre i valori resteranno ancora molto elevati al Sud e sulle due Isole Maggiori almeno sino a venerdì. Solamente nel weekend farà ingresso aria un po’ più fresca fino all’estremo Sud, pur con temperature ancora sopra media. Sul resto d’Italia il tempo migliorerà nel weekend, pur con qualche insidia instabile nelle ore pomeridiane.

All’inizio della nuova settimana non è da escludere un nuovo rinforzo dell’anticiclone subtropicale. Ci attende una parentesi di meteo più stabile e caldo di nuovo in aumento per effetto dell’affondo di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica. Una massiccia rimonta d’aria calda potrebbe invadere non solo il Mediterraneo e l’Italia, ma addirittura sfondare verso l’Europa Centrale.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 8 Settembre: il transito della parte più attiva del fronte atlantico porterà forte instabilità sin da inizio giornata lungo le regioni settentrionali, con temporali anche forti in evoluzione da ovest verso est e rischio nubifragi specie tra Alpi ed alta Val Padana oltre al Friuli. Rovesci localmente forti colpiranno il Levante Ligure ed anche il medio-alto versante tirrenico, in particolar modo la Toscana, in estensione alle aree interne del Centro Italia. Rimarrà invece all’asciutto il Sud.

Venerdì 9 Settembre: persisterà una certa variabilità tra Lombardia e Nord-Est, con ulteriori precipitazioni localmente temporalesche e più frequenti al pomeriggio. Qualche acquazzone più isolato potrà interessare i settori tirrenici e zone interne del Centro-Sud Peninsulare.

Sabato 10 e Domenica 11 Settembre: avremo maggiori spazi di sereno, ma l’afflusso di masse d’aria fresca in quota stimolerà l’attività temporalesca diurna su Alpi, Prealpi e Nord-Est e localmente l’Appennino Settentrionale.

Ulteriori tendenze meteo: un nuovo rinforzo dell’anticiclone riporterà maggiore stabilità, ma soprattutto un aumento delle temperature con caldo che diventerà molto intenso verso metà settimana, specie al Centro-Sud.