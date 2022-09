METEO SINO AL 12 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice di bassa pressione si sta approfondendo a ridosso del Regno Unito e convoglierà masse d’aria instabili verso l’Italia da cui scaturirà un peggioramento meteo importante sulle regioni settentrionali nel corso della parte centrale della settimana. Non mancheranno temporali anche violenti, a causa del contrasto tra l’aria calda preesistente e quella più fresca d’origine atlantica.

Il guasto meteo non coinvolgerà l’intera Penisola, in quanto l’anticiclone africano cederà solo parzialmente e continuerà a proteggere le regioni meridionali per il resto della settimana. Avremo quindi un’Italia spaccata in due. La colonnina di mercurio calerà al Centro-Nord, mentre i valori resteranno ancora molto elevati al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Il picco di calore è atteso sul finire della settimana all’estremo Sud, con la soglia dei 40 gradi che potrà toccarsi localmente sull’interno della Sicilia. Per un po’ di refrigerio bisognerà attendere domenica o lunedì, anche se non ci sarà alcun netto refrigerio e le temperature resteranno con ogni probabilità sopra la media.

Passata l’ondata temporalesca di metà settimana, da venerdì si andrà verso un miglioramento al Centro-Nord, pur con strascichi d’instabilità dovuti ad ulteriori ingerenze d’aria fresca in discesa dal Nord Europa. Da domenica non è da escludere un nuovo rinforzo dell’anticiclone, con meteo stabile e caldo di nuovo in aumento anche al Centro-Nord. L’Estate non vuol proprio cedere il passo.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 7 Settembre: s’intensifica l’instabilità al Nord, con piogge e temporali dapprima su Alpi, Prealpi e fascia pedemontana, poi anche pianure del Nord-Ovest e Liguria. Ci sarà rischio di qualche fenomeno anche violento. Più sole al Centro-Sud, ma con stratificazioni e qualche piovasco possibile tra Toscana, Umbria, Lazio e nord delle Marche.

Giovedì 8 Settembre: transiterà la parte più attiva del fronte atlantico lungo le regioni settentrionali da ovest verso est, con temporali anche forti e rischio nubifragi specie tra Alpi ed alta Val Padana. Rovesci colpiranno anche il medio-alto versante tirrenico, in particolar modo la Toscana.

Venerdì 9 Settembre: rimarrà una certa variabilità tra Lombardia, Nord-Est e interno del Centro Italia, con acquazzoni più probabili nelle ore centrali diurne. Prevalenza di sole e caldo al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: persisterà qualche insidia nel weekend, ancora con acquazzoni attesi sul Nord-Est ed in alcuni tratti del Centro-Sud Peninsulare.