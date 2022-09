METEO SINO AL 6 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è stretta nella morsa di un’estesa area di bassa pressione protesa dal cuore del Continente Europeo, che comporta meteo particolarmente instabile in molte regioni. Il maltempo si manifesta soprattutto lungo le regioni tirreniche con piogge e temporali forti. Non sono mancati nubifragi e grandine di grossa taglia, persino un tornado sul Basso Lazio.

Gli ultimi effetti del vortice si manifesteranno ancora sabato al Centro-Sud poi la tendenza sembra propizia ad un rapido miglioramento per il ripristino di condizioni anticicloniche. Lo scenario si ribalterà completamente dalla domenica, con meteo diffusamente stabile e soleggiato. Le temperature risaliranno di diversi gradi, portandosi anche al di sopra delle medie stagionali.

Il campo anticiclonico, supportato peraltro da masse d’aria tiepide di matrice subtropicale, tenderà a consolidarsi ulteriormente ad inizio settimana. Non è da escludere che l’anticiclone possa durare per giorni, dando luogo alla tipica ottobrata romana con clima diurno particolarmente mite. Solo le regioni adriatiche saranno marginalmente lambite da aria più fresca tra martedì 4 e mercoledì 5.

L’anticiclone non sarà intaccato più di tanto e in seguito sembra poter rafforzare la sua supremazia. Novità potrebbero aversi solo alla fine della prima decade di Ottobre, quando il flusso atlantico potrebbe riportarsi via via a latitudini più basse, erodendo così l’anticiclone anche sull’Italia, a partire dal Settentrione.

NEL DETTAGLIO

Sabato 1° Ottobre: instabilità al Sud, sul nord della Sicilia e inizialmente anche sulle regioni centrali, poi subentrerà un netto miglioramento con la rimonta dell’alta pressione. Qualche precipitazione insisterà sulle Alpi confinali. Altrove prevarranno ampie schiarite

Domenica 2 Ottobre: tornerà a prevalere il bel tempo. Addensamenti su Alpi centro-orientali di confine, ma anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana con qualche goccia di pioggia.

Lunedì 3 Ottobre: ampi spazi soleggiati con nubi sui settori alpini di confine e sul Basso Tirreno.

Ulteriori tendenze meteo: proseguirà il dominio anticiclonico, con temperature miti.