METEO SINO AL 16 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Dopo le ultime insidie del weekend, il meteo tornerà ovunque stabile all’inizio della nuova settimana con temperature in risalita. L’anticiclone subtropicale tornerà ad allungarsi dal Mediterraneo Occidentale, grazie al concomitante affondo di una saccatura atlantica sulla Spagna. Correnti calde di provenienza nord-africana si metteranno in moto verso l’Italia.

Gradualmente il caldo crescerà, per effetto del flusso africano che raggiungerà il culmine attorno a metà settimana, investendo più direttamente il Centro-Sud. La colonnina di mercurio si impennerà notevolmente, con punte anche ben superiori ai 35 gradi in Sardegna sotto l’effetto di venti di scirocco. In tutta Italia le temperature saliranno ben sopra media.

Sempre nel corso di metà settimana, inizierà a manifestarsi un cambiamento a partire dal Nord Italia per il sopraggiungere dell’avanguardia dei fronti instabili collegati alla saccatura iberica. La Penisola sarà di nuovo contesa fra masse d’aria molto diverse e ciò favorirà temporali anche forti, per il brusco contrasto di aria più fresca atlantica con quella calda afro mediterranea.

Il peggioramento si estenderà fino alle regioni centrali, mentre al Sud reggerà l’anticiclone africano in attesa di un possibile refrigerio entro il weekend del 17-18 Settembre. La rottura dell’Estate tardiva di Settembre stenterà ancora a manifestarsi e al momento non s’intravedono ancora le prime vere perturbazioni atlantiche.

NEL DETTAGLIO

Domenica 11 Settembre: sole prevalente al Nord a parte un po’ di variabilità sulle Alpi Orientali e sul Friuli dove saranno possibili brevi acquazzoni. Lieve variabilità con nubi irregolari compatte anche su medio ed alto versante adriatico fino alla Puglia Settentrionale, con addensamenti sulle aree interne prossime ai rilievi dove sarà possibile qualche sporadico e breve temporale.

Lunedì 12 Settembre: rinforza l’anticiclone, con tempo in gran parte soleggiato. Temperature in aumento.

Martedì 13 Settembre: altra giornata di bel tempo, con nubi in aumento al Nord e sulla Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: infiltrazioni più umide raggiungeranno il Nord e la Toscana, con primi temporali. Il caldo raggiugerà l’apice al Centro-Sud, con punte di 40 gradi sulle Isole Maggiori.