METEO SINO AL 24 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

La svolta meteo si è completata su tutta l’Italia, con l’ingresso irruento di aria fredda d’origine artica che ha portato un autentico ribaltone in questo weekend. Ora il tempo è migliorato, ma la circolazione rimane fresca e secca da nord. Nonostante il sole, il contesto risulta di fatto autunnale per l’ulteriore afflusso di correnti settentrionali.

Questo scenario dominerà anche l’apertura della nuova settimana, con l’Italia che si troverà contesa fra l’anticiclone delle Azzorre e la vasta depressione fredda con fulcro sull’Europa Nord-Orientale. Inizialmente avremo una prevalenza di sole con un parziale rialzo delle temperature, perlomeno nei valori massimi diurni.

Un nuovo impulso freddo ed instabile parrebbe intenzionato a raggiungere l’Italia da mercoledì, con instabilità in crescita sull’Arco Alpino orientale e lungo i versanti adriatici. Non mancheranno precipitazioni, probabilmente non così violente come quelle dei giorni scorsi. In questa fase tornerà ad affluire aria più fredda dai Balcani, con temperature di nuovo in calo.

Successivamente, nel corso della seconda parte della settimana l’anticiclone potrebbe espandersi in modo più deciso verso l’Italia, respingendo la circolazione fredda dal Nord Europa. Avremo quindi più sole e clima gradevole, che tuttavia potrebbe non durare a lungo per via dell’ingresso di una perturbazione a partire da domenica 25, ma è un’evoluzione tutta ancora da definire.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 19 Settembre: prevalenza di sole, a parte annuvolamenti irregolari tra Levante Ligure, Toscana e zone interne del Centro Italia, dove sarà possibile qualche piovasco o rovescio. Addensamenti saranno presenti anche sulle Alpi Orientali, con fenomeni sui settori di confine. Le temperature risaliranno di qualche grado, assestandosi su valori gradevoli di giorno.

Martedì 20 Settembre: le schiarite prevarranno quasi ovunque, a parte delle nubi irregolari sul Centro Italia e sui versanti adriatici con locali deboli precipitazioni. Verso sera peggiora sulle Alpi Orientali e sul Triveneto.

Mercoledì 21 Settembre: il nuovo impulso instabile porterà qualche precipitazione su Emilia Romagna e medio versante adriatico. Disturbi anche tra Calabria e Sicilia, sui versanti ionici.

Ulteriori tendenze meteo: giovedì l’instabilità si localizzerà tra estremo Sud ed Isole, ma annuvolamenti irregolari non mancheranno anche sui versanti adriatici ed in Val Padana. In seguito ci sarà un nuovo rinforzo dell’alta pressione, solo temporaneo, prima di un probabiolguasto nel corso del weekend.