METEO SINO AL 5 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un vasto vortice depressionario domina la scena sull’Europa Centro-Settentrionale ed in questa fase condiziona il meteo anche sull’Italia, in modo più incisivo, con una serie di passaggi perturbati. Le perturbazioni irrompono sul Mediterraneo, sospinte da un flusso di correnti da ovest-sud/ovest. Il maltempo si manifesta soprattutto lungo le regioni tirreniche con piogge e temporali forti.

Il maltempo si attarderà probabilmente sino all’inizio del weekend almeno al Centro-Sud, poi la tendenza sembra propizia ad un rapido miglioramento per il ripristino di condizioni anticicloniche. Ci attende una fase più stabile a partire da domenica, grazie all’espansione da ovest di un campo di alta pressione, supportato peraltro da masse d’aria tiepide di matrice subtropicale.

Lo scenario si ribalterà completamente, con meteo diffusamente stabile e soleggiato. Le temperature risaliranno di diversi gradi, portandosi anche al di sopra delle medie stagionali. Non è da escludere che l’anticiclone possa durare per giorni, dando luogo alla tipica ottobrata romana con clima diurno particolarmente mite.

Nella prima parte della prossima settimana, tra martedì 4 e mercoledì 5 Ottobre, correnti fredde in discesa sull’Europa Centro-Orientale potrebbero lambire marginalmente anche i versanti adriatici dell’Italia, ma senza conseguenze rilevanti. L’anticiclone non sarà intaccato più di tanto e in seguito sembra poter rafforzare la sua supremazia.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 30 Settembre: al Nord instabile, con precipitazioni più frequenti su Alpi, Levante Ligure e pianure a nord del Po. Neve sulle Alpi anche sotto i 2000 metri lungo i versanti settentrionali di confine. Marcata instabilità su centro-ovest Sardegna e regioni tirreniche, con rovesci e temporali anche forti, ma in miglioramento verso sera. Al Sud piogge solo in Campania, ma poi verso sera qualche rovescio risalirà dalla Sicilia verso la Calabria e la Puglia.

Sabato 1° Ottobre: residua instabilità al Sud e in mattinata anche sul medio-basso versante tirrenico, poi subentrerà un netto miglioramento con la rimonta dell’alta pressione. Qualche precipitazione insisterà sulle Alpi confinali.

Domenica 2 Ottobre: ampie schiarite con il tempo soleggiato che prenderà il sopravvento. Addensamenti su Alpi orientali di confine, ma anche tra Levante Ligure ed Alta Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: consolidamento del dominio anticiclonico anche per l’inizio della nuova settimana, con temperature miti. Possibili disturbi di poco conto sulle Alpi Orientali.