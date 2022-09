METEO SINO AL 2 OTTOBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Dopo il weekend di maltempo in varie regioni, le condizioni meteo restano ancora compromesse in quest’avvio di settimana. L’intensa perturbazione flagella ancora il Sud e parte delle regioni centrali, tra Basso Lazio e interno dell’Abruzzo meridionale, con ulteriori fenomeni temporaleschi localmente violenti, a carattere di nubifragio, che generano notevoli criticità con allagamenti.

Nel frattempo sul Centro-Ovest Europa si va organizzando una depressione generata dall’affondo di un nucleo d’aria fredda dalla Groenlandia. Nuovi impulsi perturbati si apprestano a raggiungere l’Italia sospinti da correnti più fredde nord-occidentali, con instabilità che colpirà soprattutto le regioni centro-meridionali tirreniche. Sulle Alpi di confine nevicherà attorno ai 1500 metri.

La settimana si preannuncia travagliata con solo brevi fasi di tregua. Un’ulteriore recrudescenza del maltempo è attesa tra giovedì e venerdì, quando faranno ingresso due perturbazioni più organizzate associate ad un minimo di pressione nei pressi del Mar Ligure. Il maltempo si accanirà ancora soprattutto sulle regioni tirreniche del Centro-Sud.

Gli effetti di questa fase perturbata si attarderanno probabilmente sino all’inizio del weekend, poi la tendenza sembra favorevole ad un rapido miglioramento per il ripristino di condizioni anticicloniche che riporteranno meteo più stabile a partire da domenica. Non è escluso che l’anticiclone possa durare per giorni, dando luogo alla tipica ottobrata romana.

NEL DETTAGLIO

Martedì 27 Settembre: il transito del nuovo fronte determinerà instabilità più evidente al Nord-Est, sulle regioni centro-meridionali tirreniche e sulle due Isole Maggiori, ma con fenomeni meno violenti dei giorni precedenti. Nevicherà sulle Alpi, anche sin verso i 1500 metri sui versanti di confine. Tendenza a miglioramento serale, tranne che sulle aree del basso versante tirrenico.

Mercoledì 28 Settembre: prevalenti schiarite un po’ ovunque nella prima parte del giorno, poi farà ingresso di una nuova perturbazione tra pomeriggio e sera con nuove precipitazioni su Alpi e poi verso la Sardegna e le regioni tirreniche a partire dalla Toscana.

Giovedì 29 Settembre: accentuazione del maltempo, con rovesci più frequenti sulla Sardegna occidentale e sulle regioni tirreniche. Peggiora anche al Nord, con fenomeni più intensi al Nord-Est.

Ulteriori tendenze meteo: condizioni a tratti perturbate sino a sabato su parte d’Italia, poi potrebbe subentrare un netto miglioramento con la rimonta dell’alta pressione.