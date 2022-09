METEO SINO AL 29 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

La prima vera perturbazione autunnale sta arrivando sull’Italia, con meteo in deciso peggioramento a partire dall’Italia del Nord-Ovest. Al momento l’anticiclone protegge la nostra Penisola, ma non sarà in grado di opporre particolare resistenza dinanzi all’avanzata del sistema perturbato che condizionerà il tempo durante il weekend delle elezioni politiche.

Il peggioramento scaturirà per effetto dell’approfondimento di un’area ciclonica tra Spagna e Baleari, con la perturbazione associata che si metterà in marcia verso l’Italia prendendo forza lungo le calde acque mediterranee. Il fronte irromperà già nel corso di sabato al Nord-Ovest con prime piogge, ma il grosso del peggioramento entrerà nel vivo domenica.

Bisognerà purtroppo fare i conti con il rischio di qualche fenomeno temporalesco violento da cui scaturiranno locali nubifragi più forti lungo la fascia del medio ed alto versante tirrenico dove saranno più probabili locali criticità. Si tratterà di una fase di maltempo tipicamente autunnale soprattutto per il Nord. Intense correnti meridionali accompagneranno l’evoluzione del fronte.

Le condizioni di maltempo del weekend avranno un seguito. Non si prevede nulla di buono nei primi giorni della prossima settimana, con l’ingresso di nuovi impulsi perturbati più organizzati, per lo spostamento della circolazione depressionaria più a ridosso dell’Italia. Un’ulteriore complicanza sarà legata all’intrusione di masse d’aria più fredda artica, che rinvigoriranno il vortice sull’Italia.

NEL DETTAGLIO

Sabato 24 Settembre: ci attendiamo marcato maltempo fin dal mattino a partire dal Nord-Ovest, con piogge e temporali anche violenti in Liguria. Il carico di precipitazioni si sposterà nella seconda parte del giorno sul resto del Nord e sulla Toscana, dove potrebbero abbattersi violenti nubifragi. Un’attenuazione dei fenomeni, verso fine giornata, è attesa al Nord-Ovest.

Domenica 25 Settembre: miglioramento sul Nord, con residue piogge iniziali su parte del Triveneto e sulla Romagna. Il maltempo si concentrerà sul Centro Italia, con fenomeni anche violenti sulle coste laziali. Violenti temporali irromperanno anche sulla Campania.

Lunedì 26 Settembre: nuovi impulsi instabili porteranno altre piogge al Centro-Sud. Nubifragi potranno colpire la fascia dalla Campania verso l’alta Lucania e la Puglia centro-settentrionale.

Ulteriori tendenze meteo: l’intrusione d’aria fredda determinerà ancora instabilità più accentuata al Nord-Est e sui versanti tirrenici, con diffuso calo delle temperature che si porteranno sotto media.