METEO SINO AL 14 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Lo spostamento del vortice depressionario dal Regno Unito verso l’Europa Centrale avrà riflessi evidenti per quanto concerne le condizioni meteo sull’Italia. Fino al weekend affluiranno masse d’aria più fresche e ancora instabili. Al seguito del passaggio frontale, avremo quindi ancora un’atmosfera un po’ irrequieta che favorirà acquazzoni venerdì su parte del Centro-Nord.

Nel weekend ci attendiamo un contesto più soleggiato. Qualche acquazzone ancora potrà coinvolgere alcune limitate zone d’Italia, specie a ridosso delle Alpi Orientali e dell’Appennino. Correnti più fresche nord-occidentali arriveranno fin sulle regioni più meridionali, portando un’attenuazione della calura.

In avvio di settimana l’anticiclone subtropicale tornerà prepotentemente ad allungarsi verso l’Italia. Ne deriverà una fase di meteo più stabile per tutte le regioni, con solo la possibilità di isolati temporali sulla dorsale appenninica meridionale. Le temperature inizieranno a salire per effetto dell’affondo di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica.

Una massiccia rimonta d’aria calda si farà verso l’Italia in seno all’anticiclone africano, ma addirittura dovrebbe sfondare fin verso l’Europa Centrale. Il picco di caldo è atteso per metà settimana, nel momento in cui però inizierà a manifestarsi un cambiamento a partire dal Nord Italia per il sopraggiungere dell’avanguardia dei fronti instabili collegati alla saccatura iberica.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 9 Settembre: apertura di giornata con variabilità e precipitazioni sparse attese sulle regioni centrali, la Campania settentrionale, ma anche su buona parte del Nord-Est e della Lombardia. In giornata i rovesci e i temporali si concentreranno tra il Triveneto e l’Alta Lombardia, mentre si avrà un miglioramento sul Centro Italia.

Sabato 10 Settembre: prevarranno maggiori spazi di sereno, ma l’afflusso di masse d’aria fresca in quota stimolerà l’attività temporalesca diurna su Alpi, Prealpi, parte delle pianure del Triveneto e localmente la parte nord della dorsale appenninica.

Domenica 11 Settembre: al Nord sole, a parte un po’ di variabilità sulle Alpi Orientali. Qualche rovescio in giornata interesserà anche le aree interne del Centro Italia, specie tra Toscana e Marche.

Ulteriori tendenze meteo: avvio di settimana maggiore stabilità, grazie all’anticiclone africano che favorirà un aumento delle temperature con caldo che diventerà forte da martedì-mercoledì sulle due Isole Maggiori e poi al Sud.