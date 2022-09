METEO SINO AL 10 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Sale in cattedra l’anticiclone africano, che dominerà il meteo della prima parte di settimana sull’Italia con temperature in aumento. Un’area di bassa pressione continua a mantenersi posizionata appena ad ovest delle Isole Britanniche. La stessa area ciclonica agevola la rimonta dell’anticiclone africano verso il Mediterraneo.

La colonnina di mercurio salirà un po’ ovunque grazie soprattutto al maggiore soleggiamento. I picchi di calore riguarderanno principalmente le due Isole Maggiori, dove localmente si potranno misurare fino a 36-38 gradi sulle zone interne. Ci sarà quindi una vera e propria riscossa dell’anticiclone subtropicale che riuscirà ad affermarsi sin verso metà settimana.

Solo il Nord rimarrà ai margini, esposto ad infiltrazioni umide sud-occidentale. Non a caso inizierà un braccio di ferro fra l’anticiclone e la depressione atlantica in lenta progressione verso est in direzione dell’Europa Centrale. L’Italia sarà così di nuovo contesa fra la circolazione perturbata e l’anticiclone africano, con i primi temporali che si affacceranno al Nord già fra martedì e mercoledì.

Nel corso della seconda parte di settimana appare probabile un cedimento più netto dell’anticiclone, con peggioramento più organizzato al Nord e parte delle regioni centrali. Tornerà il rischio di fenomeni temporaleschi violenti, anche perché l’anticiclone africano appare intenzionato ad opporre molta resistenza al Sud, dove un po’ di refrigerio non si vedrà prima del prossimo weekend.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 5 Settembre: avvio settimana con tempo più stabile. Le schiarite prenderanno ovunque il sopravvento, anche se non mancheranno residui disturbi nelle primissime ore del giorno all’estremo Sud. Nelle ore pomeridiane seguiranno addensamenti localmente compatti sulle Alpi, con qualche isolato rovescio.

Martedì 6 Settembre: prevalenza di sole, ma con passaggi nuvolosi medio-alti al Nord, alto versante tirrenico e Sardegna. Qualche temporale in giornata si svilupperà a ridosso delle Alpi e localmente sulle pianure più occidentali.

Mercoledì 7 Settembre: il meteo si deteriorerà al Nord, con incremento dell’instabilità sulle Alpi, fascia pedemontana e pianure del Nord-Ovest. Più sole al Centro-Sud, ma con stratificazioni.

Ulteriori tendenze meteo: temporali più organizzati da giovedì al Nord, con peggioramento anche sul medio-alto versante tirrenico. Il bel tempo reggerà al Sud, con il caldo africano che toccherà l’apice.