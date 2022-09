METEO SINO AL 9 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è divisa dal punto di vista meteo tra temporali e caldo africano. Una depressione si va approfondendo a ridosso delle Isole Britanniche, accentuando così la spinta del flusso instabile oceanico verso la nostra Penisola. La stessa area ciclonica agevola la rimonta dell’anticiclone africano che convoglia aria calda verso il Sud.

In avvio di settimana l’anticiclone africano salirà ancora più in cattedra, favorendo tempo più stabile e temperature in aumento su gran parte d’Italia. I picchi di calore riguarderanno principalmente le due Isole Maggiori, dove localmente si potranno misurare fino a 36-38 gradi sulle zone interne.

Ci sarà quindi una vera e propria riscossa dell’anticiclone subtropicale che riuscirà ad affermarsi sin verso metà settimana, anche se inizierà quasi subito un braccio di ferro con la depressione atlantica in lenta progressione verso est. L’Italia sarà così di nuovo contesa fra la circolazione perturbata e l’anticiclone africano.

Un fronte instabile, collegato al vortice depressionario, porterà nella seconda parte della settimana un probabile deciso peggioramento al Nord e parte delle regioni centrali. Tornerà il rischio di fenomeni temporaleschi violenti, anche perché l’anticiclone africano appare intenzionato ad opporre molta resistenza al Sud, prolungando la fase di caldo eccessivo da queste parti.

NEL DETTAGLIO

Domenica 4 Settembre: il tempo si guasterà al Centro e su parte del Sud, a causa di un nuovo impulso instabile da ovest. Il grosso delle precipitazioni colpirà i settori tirrenici dalla Toscana alla Campania, per poi addentrarsi sulle zone interne. Andrà meglio al Nord, a parte qualche precipitazione più probabile sull’Emilia Romagna, specie a ridosso dei rilievi.

Lunedì 5 Settembre: l’anticiclone africano contribuirà a riportare tempo più stabile. Le schiarite prenderanno ovunque il sopravvento, anche se non mancheranno residui disturbi all’estremo Sud ed addensamenti localmente compatti nelle ore pomeridiane sulle Alpi.

Martedì 6 Settembre: condizioni diffusamente soleggiate, ma con passaggi nuvolosi medio-alti al Nord, alto versante tirrenico e Sardegna.

Ulteriori tendenze meteo: al Nord e sulla Toscana si farà strada un peggioramento da ovest, con ritorno di piogge e temporali. Il bel tempo reggerà altrove, con picco del caldo sulle regioni meridionali.