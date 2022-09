METEO SINO AL 25 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Quest’avvio di settimana vede meteo in prevalenza stabile, grazie all’apporto di una figura di alta pressione con massimi barici relegati in Gran Bretagna. Nonostante il sole, il contesto è ormai autunnale per l’ulteriore afflusso di correnti settentrionali. L’Italia risulta contesa fra l’anticiclone delle Azzorre e la vasta depressione fredda con fulcro sull’Europa Nord-Orientale.

La circolazione ciclonica sull’Est Europeo aumenterà di nuovo la sua spinta nei prossimi giorni. Un nuovo impulso d’aria fredda dilagherà sull’Italia da mercoledì, con instabilità in crescita lungo i versanti adriatici e parte del Sud. Non mancheranno precipitazioni, ma sporadiche probabilmente non così violente come quelle dei giorni scorsi.

In questa fase le temperature caleranno, portandosi di nuovo sotto media. Successivamente, nel corso della seconda parte della settimana l’anticiclone potrebbe espandersi in modo più deciso verso l’Italia, facendo di nuovo arretrare il respiro proveniente dai Balcani. Avremo quindi più sole e clima gradevole sino a sabato.

Un graduale cedimento dell’alta pressione si concretizzerà sull’Europa Occidentale nel weekend, con l’approfondimento di un’area ciclonica tra la Penisola Iberica e le Baleari. Un sistema perturbato, legato a questo vortice, avanzerà verso l’Italia, ma non è chiaro se riuscirà a sfondare. Un probabile peggioramento, da domenica, è atteso almeno sulle regioni di Nord-Ovest.

NEL DETTAGLIO

Martedì 20 Settembre: generalmente soleggiato su gran parte del Centro-Nord. Maggiori nubi si faranno strada lungo i versanti adriatici, sul Lazio e al Sud con qualche occasionale piovasco su aree interne, ma anche tra Puglia, Lucania ed Alta Calabria.

Mercoledì 21 Settembre: aria più fredda da est porterà nubi irregolari al Nord-Ovest e sui versanti adriatici. Disturbi maggiori tra la bassa Calabria e la Sicilia ionica, con qualche pioggia o rovescio.

Giovedì 22 Settembre: poche novità, con ancora addensamenti sul medio basso versante adriatico, ma soprattutto tra bassa Calabria e Sicilia dove saranno più probabili dei temporali.

Ulteriori tendenze meteo: ci sarà un temporaneo rinforzo dell’alta pressione sino ad inizio weekend, poi l’approssimarsi di un fronte atlantico dalla Spagna determinerà un peggioramento sulle regioni più occidentali.