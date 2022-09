METEO SINO AL 30 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il maltempo entra nel vivo, con l’ingresso della prima vera perturbazione di tipo autunnale a condizionare il meteo del weekend. Il peggioramento è nato dall’approfondimento di un’area ciclonica tra Spagna e Francia, con una perturbazione messa in moto da correnti sud-occidentali verso l’Italia. Il transito sulle acque calde mediterranee favorisce l’innesco di forti temporali.

La domenica delle elezioni sarà una giornata decisamente turbolenta, con il grosso del maltempo che investirà la fascia tirrenica fino alla Campania, ma anche parte del Nord-Est. Bisognerà purtroppo fare i conti con il rischio di qualche fenomeno temporalesco violento da cui scaturiranno locali nubifragi che potranno provocare criticità di tipo idrogeologico con allagamenti lampo.

Intense correnti meridionali accompagneranno l’evoluzione del fronte, che procederà molto a rilento e per questo risulterà ancora più insidioso. Ad inizio settimana la perturbazione avrà fatto pochi progressi e si estenderà via via più a sud, con il rischio di piogge violente da temporali autorigeneranti ancora a martoriare l’area tra il medio ed il basso versante tirrenico.

Un’ulteriore complicanza dell’evoluzione meteo della prossima settimana sarà legata all’intrusione di masse d’aria più fredda artica, che rinvigoriranno l’instabilità. Tra martedì e mercoledì irromperanno le correnti fredde, con un forte calo termico e l’arrivo di neve a quote basse per il periodo sulle Alpi. Nuovo maltempo metterà sotto torchio il Centro-Sud.

NEL DETTAGLIO

Domenica 25 Settembre: schiarite si affacceranno sul Nord Italia a partire da ovest, con residue piogge iniziali sull’Arco Alpino, su parte del Triveneto, sull’est della Lombardia e sulla Romagna. Il maltempo si concentrerà sul Centro Italia, con fenomeni anche violenti tra Lazio ed Abruzzo. Violenti temporali irromperanno anche sulla Campania e sull’interno molisano.

Lunedì 26 Settembre: la nuova settimana inizierà con forte maltempo al Sud. Nubifragi potranno colpire la fascia dalla Campania verso l’alta Lucania e la Puglia centro-settentrionale. Rovesci e temporali coinvolgeranno anche Sardegna, Basso Lazio e parte dell’Abruzzo.

Martedì 27 Settembre: un nuovo fronte, legato ad aria più fredda in entrata dalla Francia, porterà un peggioramento sulle regioni centro-meridionali tirreniche. Neve sulle Alpi fin sotto 1500 metri.

Ulteriori tendenze meteo: permarrà sino a venerdì 30 Settembre una circolazione fredda ed instabile, con variabilità diffusa e a tratti nuovo maltempo di stampo autunnale.