METEO SINO AL 28 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un flusso d’aria fredda da est scorre sull’Italia interagendo con masse d’aria più umide e temperate sul basso Mediterraneo, con un po’ d’instabilità che interessa le due Isole Maggiori. L’anticiclone mantiene i propri massimi sull’Europa Occidentale e risulta quindi troppo defilato per imporre la sua piena supremazia sul bacino del Mediterraneo.

Nonostante un parziale tentativo di rinforzo dell’anticiclone, l’ultima parte di settimana vedrà un cambiamento in grande stile, determinato dall’affondo di una saccatura nord-atlantica sull’Europa Occidentale. Nel corso del weekend si andrà ad approfondire un’area ciclonica tra Spagna e Baleari, con una perturbazione che si metterà in marcia verso l’Italia.

Il fronte irromperà già nel corso di sabato al Nord-Ovest con prime piogge, ma il grosso del peggioramento entrerà nel vivo domenica. La giornata delle Elezioni vedrà quindi altre piogge al Nord-Est e sul Centro Italia. Bisognerà purtroppo fare i conti con il rischio di qualche fenomeno temporalesco violento da cui scaturiranno locali nubifragi più forti tra Lazio e Campania.

Non si prevede nulla nei primi giorni della prossima settimana, con l’ingresso di nuovi impulsi perturbati più organizzati, per lo spostamento della circolazione depressionaria più a ridosso dell’Italia. Tutta l’ampia configurazione perturbata potrebbe essere alimentata da apporti d’aria fredda artica in discesa dalla Groenlandia, i quali favoriranno maltempo e temperature sotto media.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 23 Settembre: maggiore stabilità un po’ ovunque, a parte delle insidie che si attarderanno tra la Sardegna meridionale e la Sicilia, con possibilità di qualche residuo piovasco. Tendenza a schiarite sempre più ampie. Dalla sera nuvolosità medio-alta in aumento al Nord-Ovest.

Sabato 24 Settembre: l’arrivo del fronte porterà marcato maltempo a partire dal Nord-Ovest, con piogge e temporali anche violenti in Liguria. Il carico di precipitazioni si sposterà nella seconda parte del giorno sul Nord-Est e la Toscana, con rischio nubifragi.

Domenica 25 Settembre: al Nord schiarite da ovest, con piogge che insisteranno inizialmente su parte del Triveneto e sull’Emilia Romagna. Il maltempo si concentrerà sul Centro Italia e Campania, con fenomeni anche violenti sulle coste tirreniche.

Ulteriori tendenze meteo: nuovi impulsi instabili rinvigoriranno maltempo nei primi giorni della prossima settimana, con ancora elevato rischio di nubifragi che si estenderà verso il Sud.