METEO SINO AL 18 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Torna il meteo dal sapore estivo sull’Italia. L’anticiclone subtropicale si allunga verso il Mediterraneo Centrale e verso il nostro Paese, grazie al concomitante affondo di una saccatura atlantica sulla Spagna che contiene i resti dell’ex uragano Danielle. La rimonta anticiclonica garantirà meteo stabile e gradualmente più caldo.

Le temperature saliranno, fino a raggiungere e superare i 35 gradi in alcune aree del Sud e delle due Isole Maggiori. In tutta Italia si avvertirà il caldo e soprattutto l’afa legato al richiamo di correnti meridionali. Solo da mercoledì inizierà a manifestarsi un cambiamento a partire dal Nord Italia per il sopraggiungere delle prime infiltrazioni instabili collegate all’avanzata della saccatura iberica.

Il contestuale cedimento dell’anticiclone favorirà temporali anche forti prima al Nord e poi anche verso le regioni centrali, per il brusco contrasto di aria più fresca atlantica con quella calda preesistente. Inizialmente al Sud reggerà l’anticiclone africano in attesa di un possibile refrigerio entro il weekend del 17-18 Settembre.

Le correnti più instabili saranno infatti supportate dalla discesa graduale di una massa d’aria più fredda dal Nord Europa e probabilmente l’anticiclone africano sarà costretto ad una definitiva ritirata. Il clima più fresco, consono al periodo, si affermerà su gran parte d’Italia nei primi giorni della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Martedì 13 Settembre: ci attendono condizioni di generale bel tempo, a parte parziali annuvolamenti tra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio sera aumenterà la nuvolosità medio-alta al Nord e sulla Toscana, per via dei primi sbuffi umidi di origine atlantica.

Mercoledì 14 Settembre: qualche temporale giungerà sulle Alpi e localmente al Nord-Ovest, in particolare sulla Liguria di Levante. La stabilità reggerà incontrastata sul resto d’Italia.

Giovedì 15 Settembre: qualche temporale su Alpi e Triveneto, ma l’instabilità si spingerà anche verso il Centro Italia, con rovesci anche forti in Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: ulteriore guasto venerdì al Nord e su parte del Centro Italia, con primi temporali anche violenti. Il caldo raggiugerà l’apice al Sud e sulla Sicilia, in attesa di un cambiamento entro il weekend con refrigerio e qualche temporale fugace.