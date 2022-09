METEO SINO AL 15 SETTEMBRE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova rimonta dell’alta pressione abbraccerà l’Italia all’inizio della nuova settimana, riportando meteo stabile e temperature in risalita. Già nel corso del weekend l’anticiclone inizierà ad espandersi dal Mediterraneo Occidentale, ma residue infiltrazioni d’aria fresca manterranno un’atmosfera un po’ irrequieta su alcune parti della Penisola.

Le correnti più fresche nord-occidentali arriveranno fin sulle regioni più meridionali, portando un’attenuazione della calura. Il calo termico sarà però del tutto temporaneo. In avvio di settimana l’anticiclone subtropicale tornerà prepotentemente ad allungarsi verso l’Italia con caldo di nuovo in aumento a partire dalle regioni occidentali.

L’espansione del campo di alta pressione sarà la naturale risposta all’affondo di una saccatura atlantica verso la Penisola Iberica. Ne deriverà una fase di meteo più stabile per tutte le regioni, anche se non dovrebbe durare più di qualche giorno. Gradualmente il caldo crescerà, con punte anche ben superiori ai 35 gradi in Sardegna sotto l’effetto di venti di scirocco.

Il picco di caldo al Centro-Sud è atteso per metà settimana, nel momento in cui però inizierà a manifestarsi un cambiamento a partire dal Nord Italia per il sopraggiungere dell’avanguardia dei fronti instabili collegati alla saccatura iberica. Arriveranno i primi temporali che potranno essere anche forti, per il brusco contrasto di aria più fresca atlantica con quella calda afro mediterranea.

NEL DETTAGLIO

Sabato 10 Settembre: avvio di weekend all’insegna di prevalenti schiarite, ma l’afflusso di masse d’aria fresca in quota stimolerà l’attività temporalesca diurna su Alpi, Prealpi, parte delle pianure del Triveneto e localmente anche alcuni tratti dell’Emilia. Qualche isolato rovescio interesserà anche il tratto settentrionale dell’Appennino e la Campania, ma in rapida attenuazione.

Domenica 11 Settembre: più sole al Nord a parte un po’ di variabilità sulle Alpi Orientali dove saranno possibili brevi acquazzoni. Lieve variabilità con nubi irregolari compatte anche su medio ed alto versante adriatico fino alla Puglia Settentrionale, ma migliora in giornata. Bel tempo altrove.

Lunedì 12 Settembre: stabilità anticiclonica, con tempo in gran parte soleggiato. Temperature in aumento.

Ulteriori tendenze meteo: l’ulteriore rinforzo dell’anticiclone africano favorirà un aumento delle temperature con caldo che diventerà forte da martedì-mercoledì sulle due Isole Maggiori e poi al Sud. Infiltrazioni più umide raggiungeranno il Nord e la Toscana, con primi temporali.