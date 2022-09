La situazione meteo cambia ancora una volta con un’evoluzione che nel fine settimana ci condurrà verso un miglioramento, con l’avvio per alcuni giorni dell’Alta Pressione sull’Italia.

La durata del periodo anticiclonico non dovrebbe superare una settimana, ma influenzerà negativamente la ripresa delle piogge diffuse specie al Nord Ovest italiano, che più che altrove, patisce un fortissimo deficit pluviometrico.

Nei prossimi giorni avremo parecchia instabilità atmosferica con il transito di fronti perturbati che attiveranno nuove occasioni per piogge e temporali anche di forte intensità. In alcune aree si potrebbero verificare grandinate.

Nella visione d’insieme delle prossime due settimane, il maltempo dei prossimi giorni, per altro già in atto su alcune, sarà solo passeggero e nel prossimo fine settimana avremo un sensibile miglioramento per l’espandersi dell’Alta Pressione. Ciò determinerà un diffuso aumento delle temperature massime per gli effetti dell’ottimo soleggiamento.

Il Mar Mediterraneo continuerà a rimanere estremamente caldo per il periodo, e favorirà la formazione di aree temporalesche che potrebbero assumere localmente anche forte intensità, ma saranno molto più diluite nel tempo e nel territorio. Nel periodo di Alta Pressione sarà molto scarsa la possibilità di precipitazioni al Nord Italia.

Con l’anticiclone avremo l’avvento di foschie e nebbie in Pianura Padana nelle ore notturne, più probabili nelle aree più basse. E con il soleggiamento la notte serena favorirà la dispersione del calore con temperature minime al ribasso.

Il tempo della prossima settimana promette di essere ottimo, mite, con picchi di calura al Sud Italia, Sardegna e Sicilia. Non è insolito avere periodi asciutti e di bel tempo in ottobre.

Nel meteo del lungo termine si intravvede un mutamento meteo con l’ingresso di nuove perturbazioni associate a basse pressioni. E ancora una volta potrebbe essere penalizzato dal maltempo il Nord Ovest italiano dove potrebbe piovere davvero poco.

Il Mar Mediterraneo risulta molto caldo, e questo introduce la possibilità di avere ad ogni ingresso, anche una sorta di sbuffo in quota d’aria instabile, temporali improvvisi o rovesci di pioggia, ciò anche nel periodo di Alta Pressione.