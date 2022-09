La situazione tenderà a cambiare ancora una volta con un’evoluzione meteo che ci condurrà verso un miglioramento nel prossimo settimana, con l’avvento dell’alta pressione. La durata dell’evento meteo non dovrebbe superare una settimana, ma potrebbe influenzare negativamente la ripresa di piogge diffuse, specie laddove insiste un forte deficit pluviometrico.

Durante questa settimana, come descritto dai bollettini nel breve e medio termine, avremo parecchia instabilità atmosferica con il transito di fronti perturbati che attiveranno nuove occasioni per piogge e temporali anche di forte intensità. In alcune aree si potrebbero verificare grandinate.

Pertanto, il rischio di elevato maltempo appare circoscritto ai prossimi giorni, con sfuriate di maltempo, temporali intensi, vento in rinforzo per il transito di profonde aree di bassa pressione.

Ma come detto, in una visione d’insieme di due settimane, il maltempo di questa settimana sarà transitorio, in quanto nel prossimo fine settimana avremo un sensibile miglioramento per l’ingresso dell’alta pressione. Ciò determinerà un aumento delle temperature massime a causa del maggior soleggiamento.

Tuttavia, il Mar Mediterraneo continuerà a rimanere estremamente caldo, e favorirà la formazione di aree temporalesche che potrebbero assumere anche forte intensità, ma saranno molto più isolate, e localmente potrebbero raggiungere le nostre coste, espandendosi poi le zone interne. Decisamente minore appare la possibilità di precipitazioni al Nord Italia.

E con l’anticiclone avremo l’avvento di nebbie in Pianura Padana, che tenderanno ad essere piuttosto diffuse nelle ore notturne, soprattutto nelle aree più basse. E con il soleggiamento, durante le notti che diventano sempre più lunghe, avremo una dispersione del calore che favorirà temperature minime al ribasso.

Però, gran parte della prossima settimana sarà ideale, soprattutto nelle regioni della Penisola, Sardegna la Sicilia per godere condizioni meteo molto favorevoli, con diverse giornate soleggiate.

Tuttavia, già si intravvede un cambiamento meteo più avanti, con l’ingresso di nuove perturbazioni associate a basse pressioni. Però, ancora una volta potrebbe essere penalizzato dal maltempo il Nord Ovest italiano, dove servono le maggiori piogge.