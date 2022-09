L’evoluzione meteo nel lungo termine, ovvero ormai alla fine di questo mese di settembre, dovrebbe vedere una serie di turbolenze atmosferiche di stampo autunnale. Superata la fase di caldo che è ancora in atto, emerge da subito la possibilità di temporali di forte intensità su alcune aree d’Italia. Questi fenomeni si presenteranno già da mercoledì, e poi li vedremo anche giovedì. Poi è confermata la brusca virata della stagione verso l’autunno nel prossimo fine settimana, quando avremo un ridimensionamento della temperatura e anche forte maltempo.

Ma il focus di questo approfondimento è il meteo sul lungo termine, e iniziamo ad analizzare quello che potrebbe succedere la prossima settimana in Italia. Ebbene, l’irruzione d’aria artica sembrerebbe prevalere nei giorni, e continuare anche durante la settimana prossima, quando avremo temperature decisamente più basse rispetto a questi ultimi giorni.

Non è da escludere che la temperatura al suolo possa andare sotto la media. Insomma, lo stravolgimento prospettato in precedenza potrebbe essere maggiore rispetto alle precedenti previsioni.

Però, nuovi componenti andranno a governare le condizioni atmosferiche in Europa. Di solito dopo un’irruzione d’aria fredda avanza l’anticiclone, e così dovrebbe essere, ma l’Italia non sarà interessata in modo diretto. Parliamo di anticicloni europei che nulla hanno a che fare con quello africano.

In una prima parte della settimana, avremo fortissime differenze di temperatura tra il Nord Italia e soprattutto Sardegna e Sicilia, e nelle stesse due regioni tra i settori settentrionali quelli meridionali, poi la temperatura si abbasserà ulteriormente anche da queste parti.

Il focus del meteo lungo termine è quindi un calo consistente della temperatura che non vuol dire comunque l’abbandono totale al clima estivo, ma dell’estate come stagione sicuramente. Dovremo poi a che fare con la forte variabilità atmosferica che si manifesta ormai da anni in Europa e nel Mediterraneo, complice di novità e anomalie climatiche a catena.

In una visione d’insieme vediamo una ripresa delle precipitazioni, che saranno mal distribuite del territorio, e generalmente di origine temporalesca, abbondanti su scala locale, ma di breve durata. Ma tutto sommato settembre ha solitamente questa varietà di pluviometria.

Inoltre, sempre in Europa, vediamo precoci ondate di freddo dell’est del nostro continente, con addirittura cenni che sul mi fine mese di influenza fin sull’Italia orientale, con un ulteriore possibile irrigidimento.

A questo punto affronteremo nuove evoluzioni meteo, con la speranza di avere ampi periodi di normalità climatica.

Sulla base di questa proiezione meteo sembrerebbe che l’estate sia veramente finita. Effetti sarà così, successivamente in ottobre ci potrebbero essere delle belle giornate, molto miti se non calde, ma ormai la stagione estiva sarà conclusa definitivamente, lasciando spazio a uno sconquasso continuo del tempo.