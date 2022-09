In questi giorni abbiamo parlato della tempesta equinoziale che ha strappato definitivamente l’estate 2022 in Italia, e che ha portato in alcune regioni anche una forte ondata di maltempo con danni e allagamenti. Si tratta di fenomeni che erano stati precedentemente indicati come probabili, che hanno messo in moto un aumento sensibile della portata di fiumi e torrenti, ovviamente laddove ci sono state precipitazioni abbondanti.

Ma lo scenario che analizzeremo qui è quello del meteo che ci sarà nelle prossime due settimane, dove proseguirà il flusso di correnti nordatlantiche, che però quando giunte nel Mar Mediterraneo sembreranno fiacche.

Nel frattempo, in Italia la temperatura è diminuita, è scesa un po’ ovunque nelle regioni centrali e occidentali del Mar Mediterraneo. Ma la temperatura superficiale dei mari continua ad essere sensibilmente sopra la media, e l’intensità dei contrasti termici con l’aria più fresca che viene da nord continuerà ad essere marcata. Pertanto, ogni perturbazione che verrà da ovest nordovest, aumenterà la sua intensità sensibilmente una volta giunta nel Mar Mediterraneo.

Nel corso dei giorni vedremo il susseguirsi di masse d’aria instabili nordatlantiche che favoriranno l’innesco di aree temporalesche localmente di forte intensità. Ma nel corso del finire della settimana avremo una tregua a questa fase di instabilità atmosferica; infatti, si farà strada l’anticiclone che temporaneamente migliorerà il tempo sull’Italia, riducendo la possibilità di precipitazioni. Ma, nonostante ciò, il Mar Mediterraneo continuerà a essere in subbuglio, e a produrre improvvisi temporali che poi giungeranno nelle aree costiere esposte a occidente.

La fase anticiclonica non dovrebbe durare a lungo, restare attiva per alcuni giorni dell’inizio di ottobre, a cui poi succederà una nuova fase con perturbazioni provenienti da nord-ovest che aumenteranno la loro intensità per effetto di contrasti termici del Mar Mediterraneo. E ciò sarà causa di ulteriori ondate di maltempo in Italia, con probabili fenomeni meteo estremi.

In una visione d’insieme, il meteo continuerà ad essere autunnale, avremo una sorta di stop al raffrescamento. Inoltre, le temperature non scenderanno ulteriormente, se non con episodi locali di maltempo e per l’effetto di temporanee correnti settentrionali. Altresì si potrebbero presentare richiami d’aria calda provenienti dal Nord Africa che aumenteranno la temperatura nelle regioni centromeridionali e le due Isole Maggiori.

Però, confidare nel tepore delle prossime due settimane non è particolarmente conveniente, perché ci sarà parecchia instabilità atmosferica, anche se il sole farà capolino, mitigando i pomeriggi.

Viviamo un autunno diverso dal solito, dove il protagonista continua a essere il Mar Mediterraneo, il cui clima si è notevolmente tropicalizzato in questi anni, e ancor più nel corso della stagione estiva. Da qui ecco l’avvio di aree temporalesche anche di eccezionale violenza, con tempeste elettriche, grandinate, nubifragi. E tali fenomeni meteo potrebbero presentarsi ancora una volta.