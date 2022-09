Un’analisi dell’evoluzione meteo per due settimane non si realizza osservando l’ultimo aggiornamento dei modelli matematici, in quanto è risaputo che sul lungo termine essi possono variare anche sensibilmente. Ci sono degli strumenti con delle informazioni che sorreggono la possibilità di discutere sulle tendenze meteo fino a due settimane, sempre e comunque da confermare.

Abbiamo intitolato l’articolo con la possibilità di avere caldo asfissiante in quanto ci troviamo prossimi alla seconda decade di settembre, inoltre, la nostra analisi si spinge sino ad almeno il 24 del mese, posizionando la proiezione meteo climatica già alla terza decade. Settembre come è risaputo ci accompagna all’autunno, è un periodo dal clima incerto, alcuni anni mantiene caratteristiche piuttosto estive, altre annate invece ci getta più verso l’autunno.

Le prossime due settimane vedranno in un primo periodo l’evolversi di una forte ondata di calore che proverà a raggiungere anche le regioni del Nord Italia, dove però l’influenza delle correnti oceaniche tenderà a prevalere mitigando l’eccesso di caldo. Ma nelle altre regioni il caldo diventerà considerevole, persino esagerato soprattutto tra la Sardegna, la Sicilia, il Lazio e parte delle regioni meridionali. Il tutto accompagnato esagerati tassi di umidità che allungheranno il periodo con il caldo molto afoso.

E già l’afa è piuttosto elevata, l’umidità è in salita sia perché ci sono state precipitazioni sparse, peraltro in alcune aree eccessivamente violente. Ma è la calura del mare la responsabile dell’alto tasso di umidità. Viviamo una sorta di clima semi tropicale ancora ad oggi. E la violenza dei temporali che abbiamo avuto soprattutto in prossimità delle località costiere ne fa parte ampiamente, per altro con accumuli di pioggia preoccupanti, che in alcune località hanno superato anche i 150 mm in tempi molto brevi.

Temporali accompagnati da tempeste elettriche, con il loro susseguirsi ininterrotto di fulminazioni.

Or ora la speranza è che vengono confermate le tendenze meteo che verrebbero a darci un refrigerio sul finire della prossima settimana, stavolta anche tra Sardegna, Sicilia e Sud Italia.

Il refrigerio parrebbe essere associato allo scorrere di correnti oceaniche verso il Nord Italia. È incerto il proseguire dei giorni, per un nuovo richiamo di aria calda dall’Africa, e forse un più deciso abbassamento della temperatura.

Mentre molto probabili saranno i periodi con temporali sparsi di forte intensità, e anche lo sviluppo di linee di groppo temporalesco, oltre che cadute di grandine e nubifragi.

La tardiva estate sta generando un forte accumulo di energia nei nostri mari, con l’accentuazione dei temporali intensi.