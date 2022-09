Stiamo entrando in una fase meteo climatica piuttosto articolata, innanzitutto gran parte d’Italia è interessata da un’ondata di caldo, e le temperature sono salite ben oltre la media ovunque. Addirittura, anche nelle regioni del Nord Italia si sono di nuovo raggiunti i 30 °C, eppure nella prima decade di settembre ci dovrebbe essere una diminuzione della temperatura per la vera decadenza stagionale.

L’ondata di caldo attualmente sta interessando soprattutto la Sardegna, e si sta estendendo alla Sicilia e al Lazio. Temperature decisamente sopra i 30° anche nel Triveneto, ovviamente in pianura, ma anche nel settore occidentale ed in alcune località dell’Emilia Romagna. Le temperature sotto i 25 °C, un valore abbastanza accettabile in pianura per le regioni settentrionali e centrali per questo periodo dell’anno le troviamo sui monti tra i 700 ed i 1000 metri del Nord Italia. Ciò sottolinea quanto la temperatura sia oltre la media.

L’ondata di calore in atto sosterrà l’onda di calore marino, riducendo sensibilmente il raffreddamento stagionale del Mediterraneo centrale e occidentale. Ciò vuol dire che notevoli quantità di energia saranno disponibili durante il transito di aree temporalesche e perturbazioni, con fenomeni atmosferici spesso anche di forte intensità.

Un primo passaggio temporalesco è stato evidenziato per metà settimana, un altro forse più intenso, si potrebbe verificare attorno a metà settembre, poi si avrà un miglioramento delle condizioni meteorologiche, con sempre temperature generalmente sopra la media. I valori termometrici saranno pienamente estivi, anche superiori alle medie climatiche del mese di agosto.

Un calo termico potrebbe verificarsi sulle regioni settentrionali, dove in alcune fasi si potrebbero avere temperature prossime alla media. Ma in linee generali le previsioni del tempo per le prossime due settimane propongono temperature sopra la media, perciò anomalia termica.

Il periodo di previsione sarà anche un po’ avaro di pioggia, però su questo dobbiamo aprire un ampio capitolo, in quanto le precipitazioni sono generalmente mal previste dai modelli matematici nel passaggio tra l’estate l’autunno, quando tende a prevalere soprattutto l’instabilità atmosferica che genera temporali distribuiti a macchia di leopardo. Fintanto che non transiterà un fronte temporalesco una perturbazione avremo previsioni meteo della pioggia approssimative.

I modelli matematici indicano che pioverà soprattutto sulle regioni settentrionali, ma di precipitazioni ne avremo anche su tutto il versante tirrenico. Poca pioggia dovrebbe cadere in Sardegna, quasi niente in Sicilia, e poca nel versante adriatico. Ma a nostro avviso le precipitazioni saranno come detto precedentemente distribuite a macchia di leopardo, sicuramente meno probabili al Centro-Sud, ma non sono da escludere, in quanto si potrebbero verificare temporali improvvisi, difficilmente prevedibili e le aree interessate riceverebbero anche grosse precipitazioni sino e oltre il nubifragio.

Una peculiarità di questo periodo dell’anno e quindi quello di avere precipitazioni che cadono in breve lasso di tempo, quindi nubifragi. Ma non ovunque si verificheranno piogge così intense, i nubifragi accadono solitamente su scala locale.

Nel frattempo, avremo varcato metà mese in quella che è la nostra analisi del bollettino meteo del lungo termine. C’è qualche traccia previsionale che indica dopo metà mese ci sarà un abbassamento della temperatura, però ci sono delle complicazioni in Oceano Atlantico, dove gli uragani tropicali sono pilotati dalle Correnti a Getto verso l’Europa occidentale. La loro evoluzione in ambito previsionale è molto critica, comunque non raggiungeranno l’Italia direttamente.

Nel Mediterraneo si possono formare occasionalmente delle piccole aree di tempesta che possono evolvere sino al modesto uragano simil tropicale. Ora come ora non c’è alcuna previsione meteo che prospetti tali fenomeni.